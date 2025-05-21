«Люди умирают от такого»: Хейли Бибер рассказала о тяжелых родах

Хейли Бибер (Фото: Инстаграм*/haileybieber)
Почти девять месяцев спустя Хейли Бибер поделилась пугающими подробностями рождения своего первенца. Ее слова передает издание Vogue.
Несмотря на длительную подготовку, включавшую йогу, дыхательную гимнастику, тренажерный зал и даже курс акупунктуры, все пошло не плану. За пару недель до родов у модели начали «подтекать» околоплодные воды.
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«Все прошло совсем не так, как я представляла. Врачи вызвали схватки искусственно, и следующие 18 часов я провела без обезболивания, только с естественной болью», — рассказала девушка.Однако на этом мучения не закончились. После родов открылось сильное кровотечение.
«Люди умирают от таких осложнений. Эта мысль не давала мне покоя, хотя я полностью доверяла врачам», — призналась новоиспеченная мама.Читайте также:
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Лидия Пономарева