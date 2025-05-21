Юлия Снигирь показала редкое фото сына от Евгения Цыганова: «Как мальчик похож на папу!»

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)
Актриса Юлия Снигирь поделилась своей радостью. У ее единственного сына начались школьные каникулы.
Юлия и Евгений Цыганов воспитывают девятилетнего сына Федора. Актеры заботятся о безопасности наследника и не желают, чтобы он в юном возрасте становился объектом пристального внимания. Ребенка практически не показывают общественности, поэтому каждый новый снимок школьника приносит большую радость фанатам пары.
Сын Юлии Снигирь Федор (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)
Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».
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Сын Юлии Снигирь Федор (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)
Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».
«Как мальчик похож на папу!», «Классный такой, уже совсем большой», «Отличная семья, чудесного лета мальчику и родителям», «Еще чуть-чуть и позади вся начальная школа, как же летит время», — подчеркнули пользователи Сети.
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Ольга Енгалычева