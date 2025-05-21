«Наша русская Рианна»: беременная Ида Галич показала живот в откровенном наряде на публике

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)
Блогер и телеведущая Ида Галич появилась на публике в эффектном наряде. Звезда вновь показала округлившиеся формы.
Галич растит пятилетнего сына Леона от Алана Басиева. В настоящее время Ида вынашивает второго малыша. Папа второго ребенка телеведущей — жених Галич, бизнесмен Олег Ледвич.
Галич много путешествует, а еще часто выходит в свет. Накануне артистка появилась на публике эффектном образе.
Ида сделала гладкий пучок и выразительный макияж с акцентом на нюдовой помаде. Блогер выбрала телесный топ и бордовый костюм.
Галич застегнула лишь верхние пуговицы на рубашке и показала округлившийся живот, который весь сиял от блесток. Она дополнила образ бежевыми туфлями на небольшом каблуке и сумкой в стиле ретро. В качестве аксессуара Ида выбрала золотистыми серьгами.
Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)
Телеведущая была в хорошем настроении. Она позировала фотографам и демонстрировала наряд в разных ракурсах.
Фанаты Галич оценили ее образ, а некоторые сравнили ее с Рианной, которая сейчас беременна третьим ребенком.
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Галич много путешествует, а еще часто выходит в свет. Накануне артистка появилась на публике эффектном образе.
Ида сделала гладкий пучок и выразительный макияж с акцентом на нюдовой помаде. Блогер выбрала телесный топ и бордовый костюм.
Галич застегнула лишь верхние пуговицы на рубашке и показала округлившийся живот, который весь сиял от блесток. Она дополнила образ бежевыми туфлями на небольшом каблуке и сумкой в стиле ретро. В качестве аксессуара Ида выбрала золотистыми серьгами.
Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)
Телеведущая была в хорошем настроении. Она позировала фотографам и демонстрировала наряд в разных ракурсах.
Фанаты Галич оценили ее образ, а некоторые сравнили ее с Рианной, которая сейчас беременна третьим ребенком.
«Ида, как тебе идет беременность», «Самое прекрасное состояние», «Волшебный период», «Красивая и нежная мамочка», «Наша русская Рианна», «Ида, тебе нужно в Канны», — отметили фолловеры.
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Ольга Енгалычева