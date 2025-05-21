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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я, возможно, тебе не изменю»: комику Ивану Абрамову 39 лет. Что ему пришлось пережить и в каком скандале он замешан

«Я, возможно, тебе не изменю»: комику Ивану Абрамову 39 лет. Что ему пришлось пережить и в каком скандале он замешан

Иван Абрамов (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Иван Абрамов (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Юморист с дипломом МГИМО, знаток синтезатора и мастер мягкой иронии — Иван Абрамов занял свою нишу в российском стендапе благодаря уникальному стилю, музыкальному таланту и интеллигентному чувству юмора. Его отличают самоирония, скромность и способность говорить на сложные темы без пошлости.
21 мая комику исполняется 39 лет. Какую личную трагедию он пережил и в каком громком скандале замешан, расскажет «Радио 1».

Иван Абрамов: детство и юность


Иван Абрамов родился 21 мая 1986 года в Волгограде, однако уже через год семья перебралась в подмосковное Одинцово. Родители, по словам самого Ивана, были эмоциональными, но добрыми людьми. Воспитанием занималась вся семья: мама и папа учили хорошим поступкам, бабушка и дедушка приучали к труду на даче, а старший брат — к достоинству даже в поражении.

В детстве Иван был полноватым, носил брекеты и страдал от акне. В одинцовской гимназии его дразнили, но он учился отвечать на подколы с юмором, не теряя достоинства. Именно тогда и проявился его талант к самоиронии.

Иван Абрамов (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а после гимназии метил в ГИТИС, но по настоянию отца поступил в МГИМО, где получил экономическое образование. Несмотря на диплом престижного вуза, работать по специальности не захотел.

«Отказ от профессии не предполагает отказ от знаний», — говорил Иван, подчеркивая, что полученные в вузе языки, экономика и география стали основой его мировоззрения.

«Я тогда просто играл в FIFA. А мама уже умерла»


Когда Ивану было всего 14 лет, его жизнь разделилась на «до» и «после». Несчастный случай унес жизнь его мамы. Это произошло внезапно и навсегда изменило не только самого Ваню, но и всю его семью.

По словам Ивана, о случившемся ему сообщил не отец, а дедушка, позвонивший из Волгограда. В тот момент подросток был дома и играл в FIFA-2000. Он вспоминает, что даже не сразу придал значение словам деда — мать ранее уже дважды попадала в ДТП, и тогда всё обходилось. Но в этот раз было иначе: отец не отвечал на звонки, а номер матери оказался недоступен.

«Маме было 39 лет... Вечером папа пришел домой. Вместе с ним — дядя Толя, его друг детства. Я: "Где моя мама?!" А дядя Толя говорит: "Мама погибла"... Папа ревел, как ребенок. Я боялся, что он сойдет с ума. Поэтому сам не мог нормально поплакать. Мне так было страшно за него. Я решил, что буду следить, чтобы с ним ничего не случилось. И будто закрылся внутри. А утром проснулся и понял, что это не сон», — вспоминал комик.

Иван Абрамов (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Потеря матери не только стала ударом, но и усилила ощущение одиночества. Отношения с братом были напряжёнными, с отцом — отстранёнными. Иван признаётся, что с матерью у него была особая связь, он воспринимал её не только как родителя, но и как друга.

«Я понял: я сирота. Остался один», — говорит он.

Первые шаги в юморе: КВН


Впервые на сцену Иван вышел еще в школьном КВНе. Уже в университете возглавил команду «Парапапарам», с которой прошёл путь от чемпионов Премьер-лиги в 2009 году до финала Высшей лиги в 2013-м.

«С детства я изображал других людей… конечно, о моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей», — рассказывал он в интервью «Газете.Ru».

Stand Up и музыкальный стиль


В 2014 году Иван начал выступать в проекте Stand Up на ТНТ. Его стиль быстро заметили и окрестили «интеллигентным стендапом с музыкальным уклоном». Иван выступал с синтезатором, делал пародии на музыкальные стили и телеэфиры, исполнял комические песни собственного сочинения.

«Я единственный из команды шоу окончил МГИМО, а также единственный выпускник этого престижного вуза, начавший работать в стендапе», — шутил Абрамов.

Иван Абрамов (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Синтезатор — неотъемлемая часть выступлений юмориста.

Концерты и проекты Ивана Абрамова


Первый сольный концерт «Бенефис» Иван дал 30 апреля 2017 года. Он объединил личные истории, культурные наблюдения и музыкальные номера. Абрамов активно гастролировал по России, Беларуси и Грузии, выступал на VK Fest, участвовал в «Импровизации» и «Студии Союз». На «Открытом микрофоне» в 2020 году стал наставником команды, заменив Славу Комиссаренко. В 2021-м участвовал в масштабном проекте ТНТ «Игра», который, несмотря на обещанный приз в 30 миллионов рублей, был закрыт после нескольких выпусков.

Семья и личная жизнь Ивана Абрамова


Иван известен своей скромностью в отношениях и называет себя однолюбом. С женой Эльвирой Гисматуллиной он познакомился в 2008 году через КВН. После шести лет отношений пара сыграла свадьбу во Франции в 2014 году.

Иван Абрамов с супругой (фото: Instagram* / abramov_ivan)

В том же году у них родилась первая дочь, а в 2018-м — вторая. Несмотря на разные религии (жена — мусульманка), Иван уважает традиции её семьи, в том числе отказался от свинины.

«Большинство анекдотов про тёщу — это не про меня», — говорил комик.

Жена принимает участие в его творчестве и даже появлялась с ним в телеэфирах.

Скандал с Абрамовым и реакция общества


Несколько лет назад Иван оказался в центре общественного внимания из-за высказываний в интервью на канале «Макарена», где пошутил о лишнем весе жены после родов:

«Я сразу сказал: "Я 100% изменю отношение к тебе". Я, возможно, тебе не изменю, типа отомщу за твои дополнительные килограммы, но я к тебе буду относиться хуже… Мужики так созданы, люди так созданы — тебе нравится картиночка», — сказал он.

На высказывание негативно отреагировали Ида Галич, Наталья Краснова и Алена Водонаева. Однако главной поддержкой стала реакция жены.

«Зрители просто не поняли юмора и сарказма моего мужа… не тратьте время по чужим домам, недопонимая слова и фразы», — прокомментировала скандал она.

Иван Абрамов сегодня


Иван продолжает активно выступать на сцене. В январе 2024 года он представил концерт «Мои девочки», в котором приняли участие его жена и дочери.

В феврале 2025-го комик отправился в Антарктиду.

«Страшно, что мне так сильно понравится в Антарктиде, что захочется вернуться туда всей семьей… Я люблю путешествовать, но с пингвинами и белыми медведями еще ни разу не встречался», — рассказал Абрамов.

Иван Абрамов с супругой (фото: Instagram* / abramov_ivan)

Иван Абрамов остаётся представителем современного юмора.

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«Зло – это обычный сосед по маршрутке»: Собчак порассуждала о природе маньяков
Ксения Собчак рассказала о природе маньяков
21 мая 2025, 13:10

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак порассуждала о природе маньяков. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телезвезда посетила светское мероприятие, посвящённое скорому выходу второго сезона детективного сериала «Фишер», повествующего о реально совершённых убийствах. Собчак пообщалась с журналистами, высказавшись об убийцах. Она отметила, что сама брала интервью у маньяка, поэтому очень интересуется философским вопросом о том, откуда в людях появляется зло.

«Я сама делала интервью с маньяком, я очень хорошо понимаю это ощущение, что зло – часто банально. Нам кажется, маньяк – это какой-то страшный человек, который ночью с ножом приходит. А на самом деле, часто, это наш сосед по маршрутке простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад творится внутри», – подчеркнула Собчак.
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«Небо их соединило»: Большая любовь и неповторимый творческий тандем Глеба Панфилова и его музы Инны Чуриковой
21 мая 2025, 13:06

Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сегодня, 21 мая, исполняется 91 год со дня рождения выдающегося деятеля искусства, Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Анатольевича Панфилова. Его работы «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», «Без вины виноватые» и другие произведения до сих пор вызывают интерес и любовь у зрителей. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Первые шаги в кинематографе


Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В юные годы Панфилов даже не задумывался о карьере в кинематографе. По завершении школьного обучения он стал студентом химического факультета Уральского политехнического института. Впоследствии он занимал должность мастера на Свердловском заводе медицинских препаратов и работал научным сотрудником в научно-исследовательском институте.

В 1959 году энергичного молодого сотрудника привлекли к партийной работе, где он возглавил отдел пропаганды и агитации в Свердловском горкоме ВЛКСМ. С целью улучшения агитационной работы Глеб Анатольевич создал при отделе любительскую киностудию и сам всерьез увлекся созданием фильмов.

Большое кино


Глеб Панфилов (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

В 1960 году Глеб Анатольевич стал студентом ВГИКа, выбрав для себя операторское направление. Спустя три года он успешно завершил обучение и сразу же поступил на режиссёрский факультет.

После получения диплома в 1966 году Панфилов был принят на работу в «Ленфильм», и спустя год зрители увидели его первый художественный фильм «В огне брода нет». Это была его выпускная квалификационная работа, которая была отмечена на международном кинофестивале в Швейцарии, в городе Локарно, где она получила главный приз — «Золотого леопарда».

В 1970 году состоится премьера не менее известного фильма «Начало», который получил награду «Серебряный лев» на Международном кинофестивале в Венеции. В 1975 году на экраны выходит фильм «Прошу слова», удостоенный награды в Карловых Варах.

Всего фильмография режиссера насчитывает более 30 картин, в число которых входят ленты «Тема», «Васса», «Романовы. Венценосная семья», «Валентина».

Жена и муза режиссера


Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

В 1966 году Глеб Панфилов начал подыскивать актрису для роли юной санитарки в картине «В огне брода нет». Нужна была особенная девушка, чей внутренний богатый мир не соответствует внешности. После долгих поисков Панфилову случайно попался отрывок телеспектакля с участием Инны Чуриковой, и он понял, что именно она должна исполнить главную роль в его фильме.

По указанию Глеба Анатольевича актрису разыскали и доставили в Ленинград, где и произошла их первая встреча. Значительно позже актриса расскажет, что влюбилась в режиссёра с первого взгляда. Он, в свою очередь, тоже остался неравнодушным, и с началом работы над фильмом начался их роман.

После выхода на экраны первой совместной картины Чурикова и Панфилов официально стали мужем и женой, а в 1978 году в семье появился сын Иван.

Стоит отметить, что Инна Чурикова в начале своей карьеры не слыла красавицей и не имела популярности у режиссеров. Однако Глеб Анатольевич с самого начала знакомства увидел в ней нечто особенное и в полной мере понимал глубину ее таланта.

Режиссёр всегда отдавал своей жене самые яркие роли. Из-за этого у него нередко возникали конфликты с руководством киностудий, но он всегда находил способ отстоять свою точку зрения. Именно благодаря фильмам Панфилова Чурикова стала известной актрисой, он показал ее миру в тех красках, в которых видел сам.

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Удар, вынести который Панфилов не смог



Глеб Панфилов и Инна Чурикова (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

Инна Чурикова на долгие годы станет единственной любовью и музой для Глеба Анатольевича, у них сложится удачный творческий тандем и счастливая семья. Пара проживет в браке более полувека, отметит юбилей свадьбы и будет строить планы, которым не суждено сбыться.

В начале января 2023 года Инна Чурикова попадет в больницу, а 14 числа станет известно о ее смерти. Легенде театра и кино было 79 лет. Панфилов и представить не мог, что переживёт свою супругу, ведь он был старше нее на девять лет.

«Я был счастлив с ней… Я искал ее, нашел и стал счастливым. Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком», — сказал Панфилов на похоронах супруги.

Глеб Панфилов (Фото: скриншот д/ф «Больше, чем любовь: Глеб Панфилов и Инна Чурикова» ТК «Культура»)

После прощания с актрисой Глеб Панфилов отключил телефон, изолировал себя от внешнего мира и не давал никаких интервью. Наедине со своим горем Панфилов проведет семь месяцев, а 26 августа 2023 года станет известно об остановке сердца выдающегося режиссера.

«Небо их соединило, двух удивительно талантливых людей. Неповторимых людей. И, конечно, они помогали друг другу создавать шедевры», – сказал актер Евгений Герасимов.

Глеб Панфилов вместе со своей музой Инной Чуриковой похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

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#кино
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«Люди умирают от такого»: Хейли Бибер рассказала о тяжелых родах
Жизни топ-модели Хейли Бибер угрожало сильное кровотечение после родов первенца
21 мая 2025, 12:56

Хейли Бибер (Фото: Инстаграм*/haileybieber)

Почти девять месяцев спустя Хейли Бибер поделилась пугающими подробностями рождения своего первенца. Ее слова передает издание Vogue.
Несмотря на длительную подготовку, включавшую йогу, дыхательную гимнастику, тренажерный зал и даже курс акупунктуры, все пошло не плану. За пару недель до родов у модели начали «подтекать» околоплодные воды.
«Все прошло совсем не так, как я представляла. Врачи вызвали схватки искусственно, и следующие 18 часов я провела без обезболивания, только с естественной болью», — рассказала девушка.
Однако на этом мучения не закончились. После родов открылось сильное кровотечение.
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Анастасия Решетова заявила, что Тимати не обеспечил её жильём после расставания: «Я сама выкупила эту квартиру»
Анастасия Решетова заявила, что Тимати не оставил им с сыном квартиру
21 мая 2025, 12:53

Тимати и Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова, у которых есть общий сын Ратмир, расстались около пяти лет назад. Однако общественность до сих пор обсуждает их отношения.
Многие полагают, что после разрыва отношений музыкант оставил матери своего ребёнка квартиру, в которой они когда-то жили вместе. Однако сейчас выявилось, что это не так. Пара снимала жильё, которое позднее Решетова выкупила и сама сделала там ремонт.

«Друзья, хватит говорить то, о чём понятия не имеете. Я сама выкупила эту квартиру и сама делала в ней изменения. Никто мне её не дарил», – обратилась к подписчикам 29-летняя модель.
Многие пользователи поддержали Анастасию, а вот на 41-летнего рэпера обрушились многочисленные обвинения чуть ли не во всех смертных грехах.

«Алёна (ещё одна бывшая рэпера Алёна Шишкова – прим. ред.) и Настя уже давно сказали, что Тимати там ничего не оставляет и не обеспечивает бывших. Они обе сами себе всё покупают. И не говорите мне, поклонники Тимати, что он какой-то там суперотец. Любит он только себя и свою маму. Надеюсь, Анастасию я не обидела. Мне её, как и Алёну, на самом дела жаль. После него ещё много лет терапии нужно…», – написала одна из неравнодушных поклонниц Решетовой.
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«Наша русская Рианна»: беременная Ида Галич показала живот в откровенном наряде на публике
Беременная Ида Галич появилась на публике в бордовом костюме
21 мая 2025, 12:32

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич появилась на публике в эффектном наряде. Звезда вновь показала округлившиеся формы.
Галич растит пятилетнего сына Леона от Алана Басиева. В настоящее время Ида вынашивает второго малыша. Папа второго ребенка телеведущей — жених Галич, бизнесмен Олег Ледвич.

Галич много путешествует, а еще часто выходит в свет. Накануне артистка появилась на публике эффектном образе.

Ида сделала гладкий пучок и выразительный макияж с акцентом на нюдовой помаде. Блогер выбрала телесный топ и бордовый костюм.

Галич застегнула лишь верхние пуговицы на рубашке и показала округлившийся живот, который весь сиял от блесток. Она дополнила образ бежевыми туфлями на небольшом каблуке и сумкой в стиле ретро. В качестве аксессуара Ида выбрала золотистыми серьгами.

Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)


Телеведущая была в хорошем настроении. Она позировала фотографам и демонстрировала наряд в разных ракурсах.

Фанаты Галич оценили ее образ, а некоторые сравнили ее с Рианной, которая сейчас беременна третьим ребенком.

«Ида, как тебе идет беременность», «Самое прекрасное состояние», «Волшебный период», «Красивая и нежная мамочка», «Наша русская Рианна», «Ида, тебе нужно в Канны», — отметили фолловеры.

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#ребёнок
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