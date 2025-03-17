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«Людям без чувства юмора не смотреть»: Алексей Чумаков ответил на хейт после своего скандального интервью

Алексей Чумаков призвал людей без чувства юмора не смотреть его интервью
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук. Супруги многое обсудили, в том числе совместную жизнь, воспитание детей и секреты счастливого и гармоничного брака.
Однако зрители остались возмущены интервью, а именно провокационными заявлениями Чумакова о супруге и браке. Певец заявил, что в супружеской жизни никто никому ничего не должен. Также он неоднозначно высказался о первом впечатлении, которое на него произвела Юлия.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», – отметил Чумаков.
Этим заявлением публика была шокирована. Слова Алексея о женщине, которая родила ему двоих детей, сразу же назвали «дном». Вероятно, многие поклонницы мысленно добавили артиста в список red flags.

Алексей не придал особого значения разгоревшемуся скандалу, но в соцсетях всё же прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сейчас, спустя 17 лет совместной жизни с Юлией, у него абсолютно такие же мысли, и это, по его словам, прекрасно.

«А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!», – написал музыкант.
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#скандал
Адвокат дочери Петросяна Бродская: Юморист мог сменить замки в квартире, откуда хочет выписать Викторину
Адвокат Бродская: Петросян сменил замки в квартире, откуда хочет выписать дочь
17 марта 2025, 13:40

Евгений Петросян (Кадр из видео: @PetrosyanLive)

Известный юморист Евгений Петросян мог сменить замки в квартире, из которой уже давно пытается выписать свою дочь от предыдущих отношений. Такое мнение высказала адвокат наследницы комика Мария Бродская.
Юрист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ сообщила, что Викторина не согласна с намерением отца лишить её жилья и считает его неправомерным. Она жила в этой квартире, регулярно оплачивала коммунальные платежи, а теперь даже не может забрать оттуда свои вещи, сказала Бродская. Адвокат предположила, что Петросян уже сменил ​дверные замки в жилище дочери.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет», — подчеркнула ​защищающая интересы Викторины ​правовед.

Напомним, Петросян обратился в суд в декабре прошлого года с требованием выписать из московской квартиры его старшую дочь. Однако иск был не принят из-за ошибок, допущенных при его составлении. Юморист не сдался, повторно подготовил все документы и вновь передал их в суд. Новый иск был принят к рассмотрению.

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#коммунальные платежи
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Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой во Франции
Племянник Андрея Григорьева-Апполонова опубликовал фото с Ренатой Литвиновой
17 марта 2025, 13:36

Сергей Григорьев-Апполонов и Рената Литвинова (фото: Instagram** @greywiese)

Скандальный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей регулярно делится с подписчиками подробностями своей жизни за границей. Сегодня родственник певца опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.
На снимке Сергей предстал в своём привычном образе – в светлом парике, имитирующем женскую причёску*, и чёрном наряде. Он приобнял за плечи режиссёра, которая держала в руке бокал вина. Литвинова также предстала в полностью чёрном образе.

«Здесь не надо слов», – подписал пост Григорьев-Апполонов.
Вероятно, фотография была сделана на одном из мероприятий в Париже.

Напомним, что двоюродный племянник певца родом из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия, которая скончалась от приступа астмы. С раннего детства Сергей увлекался музыкой и долгое время скрывал родство с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако в 2018 году он создал дуэт AppolonovGang с крёстным сыном певца.

Несколько лет назад Сергей переехал во Францию, где кардинально сменил имидж, начав красить ногти, носить женские парики и каблуки. Также его подозревают в отношениях* с коллегой по дуэту и крёстным сыном Рыжего из «Иванушек».

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«Заслужила свои звания»: Лариса Долина заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачёву
Kp.ru: Лариса Долина заявила, что Алла Пугачёва заслужила свои звания
17 марта 2025, 13:15

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина заступилась за покинувшую страну Аллу Пугачёву, которую требуют лишить всех наград.
В беседе с Kp.ru Долина отметила, что Пугачёва заслужила присвоенное ей звание народной артистки СССР.

«Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», – высказала своё мнение Лариса Александровна.
Напомним, что 10 марта Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица готовила на его покушение. Таким образом она пытается отомстить ему за попытки лишить её всех званий и наград, а также признать иностранным агентом. Также Бородин призывал проверить артистку на связь с западными спецслужбами, с которыми она, по его мнению, уже очень давно сотрудничает.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#музыка
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«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом
Адвокат Падалко назвал фейком слова Михаила Ефремова о чудовищной движухе
17 марта 2025, 12:59

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В понедельник портал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT опубликовал якобы подлинную запись телефонного разговора Михаила Ефремова с другом. Отбывающий наказание в колонии актёр пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после возможного УДО.
Однако адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти сведения, заявив, что такими фейками кто-то пытается повлиять на общественное мнение перед судебным заседанием.

В беседе с 360.ru юрист подчеркнул, что такого разговора технически не могло произойти.

«Заключенные технически не могут звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям. Есть определенный круг номеров, как правило, это ближайшие родственники, которые согласовываются с руководством колонии. После этого выдается специальная карта, куда эти номера внесены», – отметил Падалко.
Также он отметил, что общается с Ефремовым уже четыре года и может с уверенностью заявить, что ни голос, ни тембр, ни сама манера речи на записи не принадлежат актёру.

Напомним, что 24 марта суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.

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«Я не могу представить, чтобы этот медвежонок ударил женщину»: Анна Семенович ответила на обвинения жены возлюбленного
Анна Семенович заявила, что её возлюбленный Денис Шреер не может ударить женщину
17 марта 2025, 12:35

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным. 45-летняя певица призналась, что её избранник по-прежнему женат.
Отношения бывшей солистки группы «Блестящие» и бизнесмена Дениса Шреера длятся уже два года. Они познакомились в ресторане, при этом мужчина не сразу узнал Семенович.

Анна рассказывала, что её избранник всё ещё женат. Это связано с тем, что брак был заключён в Германии, а по местным законам для его расторжения требуется несколько лет. Певица отметила, что бракоразводный процесс идёт, и она надеется, что уже в этом году Шреер будет официально свободен.

Бизнесмен сразу рассказал Анне, что состоит в браке, но уже давно не живёт вместе с женой. По словам звезды, супруга Дениса уже счастлива с другим мужчиной, но так просто отпускать мужа она не намерена. Женщина дала интервью, в котором обвинила Шреера в рукоприкладстве и назвала его абьюзером. Семенович поспешила защитить возлюбленного.

«Я знаю Дениса два года. Я не могу представить, чтобы этот добрый медвежонок ударил женщину. Может, он на неё как-то прикрикнул... Просто если бы он ударил женщину... У него рост 196 см, он крупный, бывший спортсмен. Его бы посадили в тюрьму в Германии. Я больше скажу. Когда люди разводятся, они делят деньги. И это был некий шантаж с её стороны – если не дашь то, что хочу, то пойду в прессу и буду пакостить вам», – сообщила певица в телепрограмме «Судьба человека» на канале «Россия».
Семенович отметила, что Денис очень переживал из-за обвинений жены, поскольку перед уходом обеспечил её всем необходимым – шикарным домом, автомобилем за 15 млн рублей, брендовыми вещами и возможностью путешествовать и отдыхать в любом уголке мира. Но женщине оказалось этого мало, поэтому она предала огласке интимные моменты их совместной жизни и даже добавила что-то от себя, обвинив Шреера в насилии.

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