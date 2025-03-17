«Людям без чувства юмора не смотреть»: Алексей Чумаков ответил на хейт после своего скандального интервью

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук. Супруги многое обсудили, в том числе совместную жизнь, воспитание детей и секреты счастливого и гармоничного брака.
Однако зрители остались возмущены интервью, а именно провокационными заявлениями Чумакова о супруге и браке. Певец заявил, что в супружеской жизни никто никому ничего не должен. Также он неоднозначно высказался о первом впечатлении, которое на него произвела Юлия.
Алексей не придал особого значения разгоревшемуся скандалу, но в соцсетях всё же прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сейчас, спустя 17 лет совместной жизни с Юлией, у него абсолютно такие же мысли, и это, по его словам, прекрасно.
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«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», – отметил Чумаков.Этим заявлением публика была шокирована. Слова Алексея о женщине, которая родила ему двоих детей, сразу же назвали «дном». Вероятно, многие поклонницы мысленно добавили артиста в список red flags.
Алексей не придал особого значения разгоревшемуся скандалу, но в соцсетях всё же прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сейчас, спустя 17 лет совместной жизни с Юлией, у него абсолютно такие же мысли, и это, по его словам, прекрасно.
«А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!», – написал музыкант.Читайте также:
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Анастасия Чинкова