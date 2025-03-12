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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода

Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Российский эстрадный певец Алексей Чумаков многого добился к своим 44 годам. Популярные песни, блестящая карьера телеведущего, съемки в кино и озвучка мультфильмов. Артист также состоялся в роли мужа и отца в звездном браке с Юлией Ковальчук. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство певца


Алексей Чумаков со своей мамой Лилией Аванесовной Чумаковой (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Алексей Чумаков появился на свет 12 марта 1981 года в городе Самарканд, который тогда был частью Узбекской ССР. В семье мама была физиотерапевтом в медицинском учреждении, а папа выбрал для себя творческую стезю, став художником-оформителем. Помимо будущей звезды эстрады, у родителей был ещё один сын, Сергей, который был старше Алексея на двенадцать лет.

Талант к пению у маленького Алексея проявился еще в 5-летнем возрасте. Родители, заметив наклонности ребенка, отдали его в музыкальную школу. К своим 11-ти годам Чумаков самостоятельно освоил гитару и начал сочинять музыку и слова песен. В тринадцать лет Алексей стал победителем вокального конкурса «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Жёлтые листья».

Выбор профессии для окончившего школу Чумакова был очевиден. Юноша собирался поступать в местное музыкальное училище, но из-за проблем в стране его семья была вынуждена временно мигрировать в Тюмень. Там молодой человек поступил в колледж искусств, выбрав вокальное направление. Через год Чумаковы вернулись на малую родину, и Алексей перевелся в Ташкентский колледж искусств на дирижёрско-хоровое отделение.


Всего добился сам


Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

После получения высшего образования Алексей занимался созданием музыкальных произведений и обработкой композиций для других исполнителей. Он также выступал в ресторанах, исполняя свои песни.

Затем Алексей решил попробовать свои силы в конкурсе «Голос», организованном радиостанцией «Европа плюс». Он участвовал в трёх номинациях: как вокалист, как аранжировщик и как композитор. И во всех трёх номинациях он стал победителем. После этого Алексей принял участие в конкурсе «Ступень» в Узбекистане и успешно прошёл его.

Параллельно с занятиями музыкой Алексей Чумаков осваивал профессии арт-менеджера, гримёра и продюсера. В 2003 году музыкант переехал в Москву, где принял участие в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист». Несмотря на то, что Чумаков занял третье место, он получил приз симпатий слушателей и всенародную популярность.

Помимо музыкальной карьеры, Алексей также проявил себя как талантливый ведущий и писатель. В 2015 году он выпустил мистический триллер «В поисках призраков», а в 2017 году — мистический роман «47».

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Личная жизнь


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*@alexchumakoff)

Единственной супругой певца стала бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. До встречи друг с другом у молодых людей не было серьёзных отношений, поскольку они полностью отдавали себя работе и саморазвитию. Пара познакомилась еще в 2003 году и очень долго присматривалась друг к другу. Отношения вспыхнули в 2009 году на шоу «Танцы на льду».

С браком влюбленные также не спешили. До свадьбы они состояли в отношениях порядка пяти лет. Приобрели совместно квартиру в сильно полюбившейся ими Испании. В 2014 году публике стало известно о свадьбе артистов.

В 2017 году звездная пара станет родителями очаровательной девочки Амели, в 2023 семья пополниться дочкой Алисией. В феврале 2025 года Ковальчук и Чумаков отметили 17-ю годовщину со дня начала отношений. Как и в любой семье, между супругами случается недопонимание. Юлия в начале совместной жизни сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. В программе «Секрет на миллион» Юлия Ковальчук поделилась своими переживаниями по поводу того, что её супруг уделяет слишком много внимания другим женщинам.

«Смотреть на других женщин мужчина должен! Ну посмотрел я на попку! Слава богу, интересует еще попка!» — посмеялся ей в ответ Чумаков.

За долгие годы совместной жизни супруги пережили множество событий. Одним из самых громких скандалов стал случай, когда Юлия обнаружила у своего мужа упаковку контрацептивов. Артистка также рассказала, что ей было непросто принять тот факт, что у её мужа были отношения с другими женщинами. Несмотря на это, Ковальчук проявила мудрость и простила супруга.

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«Пряталась от меня»: отца умерших от дихлофоса детей проверили на полиграфе
Отца четверых умерших от дихлофоса детей Виноградова проверили на полиграфе
12 марта 2025, 15:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Отец четверых умерших в Красноярском крае от дихлофоса детей Дмитрий Виноградов прошел проверку на полиграфе. Об этом пишет StarHit.
«Я не думаю о том, как он прошел. Я отвечал правду на все вопросы», — сказал мужчина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Сейчас Виноградов под подпиской о невыезде. Его жена Виктория заявила в студии, что супруг травил ее и морально давил. Виноградов был неприятно удивлен.

«Во-первых, Вика не договаривает, были изначально конфликты у нас. Я запрещал ей курить. Из-за этого у нас было много ссор и скандалов», — заявил он.
По словам Виктории, она хотела наложить на себя руки, Виноградов в свою очередь подчеркнул, что не был в курсе ее намерений.

«Я не знаю, из-за чего она пыталась покончить с собой. Может, женский стресс произошел или что-то. Я ее ловил с сигаретами и гонял за сигареты, отбирал их. Ругался сильно, чтобы она не курила — а она пряталась от меня с ними. Рукоприкладством занимался, можно сказать да, но не то, что руками взял и начал бить. Тряханул где-то, толкнул в плечо, а чтобы с кулаками подлететь как с мужчиной, такого не было никогда», — резюмировал Виноградов.
Эксперты заверили, что расскажут о результатах проведенной процедуры и о том, какие выводы они сделали.

Ранее стало известно, что сделала Анна Седокова.

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#новости
#шоу-бизнес
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Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
Анна Седокова попросила 10 миллионов за интервью о Янисе Тимме
12 марта 2025, 14:38

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы готова пойти на интервью только за многомиллионный гонорар. Об этом информирует «7 Дней».
Согласно информации издания, накануне с Седоковой связались представители нескольких передач, которые хотели пригласить исполнительницу в студию. Однако они отказались от встречи с певицей после того, как та озвучила условия участия. Уточняется, что за интервью артистка требует десять миллионов рублей.

Сама Анна Седокова не давала комментарии по данному вопросу. После смерти экс-супруга она впервые появилась на ТВ спустя пару недель в реалити «Выжить в Самарканде». Стоит отметить, что выпуски шоу были записаны задолго до трагедии. Затем певица принимала участие в проекте «Три аккорда».

Напомним, 17 декабря 2024 года, на следующий день после дня рождения Анны Седоковой, Янис Тимма был найден мёртвым в здании хостела в центре Москвы. Рядом с его телом обнаружили телефон с номером певицы и просьбой позвонить ей. Анна эмоционально отреагировала на эту трагедию. Позже стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» попала в больницу с нервным срывом.

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#телефон
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Работал в Иране и заменил Норкина в программе «Место встречи»: как живет и с кем встречается Иван Трушкин
12 марта 2025, 14:34

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Вежливые люди» канала НТВ)

Иван Трушкин — российский журналист и телеведущий, более 15 лет работающий на НТВ. Он прошёл путь от редактора до ведущего программ «Сегодня», «Вежливые люди» и «Место встречи». В его карьере — репортажи из горячих точек, громкие интервью и участие в резонансных дискуссиях. О его пути в журналистике и личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство и образование Ивана Трушкина


Иван Трушкин родился летом 1987 года в Москве в семье инженеров. Его родители работали в НИИ «Восход» — ведущем научном центре в сфере компьютерных технологий. А дедушка (по материнской линии) Сергей Сиротин был выдающимся советским авиаконструктором. В 2018 году в его честь установили мемориальную табличку в Центральном институте авиационного моторостроения им. Баранова, о чём Иван сообщил в соцсетях.

Детство будущего журналиста прошло в районе Отрадное. В 1993 году он пошёл в столичную школу №1411, где учился хорошо. Уже в тогда Иван знал, что хочет стать журналистом. Однако его первой мечтой было принимать парад Победы на Красной площади, но, узнав, что такой профессии не существует, он выбрал телевидение.

В 2004 году Иван поступил на факультет журналистики МГУ (кафедра телевидения и радиовещания). На втором курсе он начал проходить практику на НТВ, где руководство заметило его талант и предложило остаться. В 2009 году он окончил университет с красным дипломом, совмещая учёбу с работой.

Иван Трушин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Карьера на телевидении: от редактора до ведущего НТВ


Работа редактором-международником


С 2006 года Иван Трушкин официально работает на телеканале НТВ. Первые пять лет он занимал должность редактора-международника, но сам долго сомневался, подходит ли ему работа в «поле». В 2011 году он решил попробовать себя в репортажах и стал корреспондентом информационной службы канала.

Одним из первых его заданий было освещение теракта Андерса Брейвика в Норвегии. Позже он готовил репортажи о суде над египетским президентом Хосни Мубараком. Во время работы в Каире Иван оказался в эпицентре массовых беспорядков и едва не получил удар камнем. Однако нашлись люди, которые предупредили его об опасности.

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Также журналист освещал события в Иране, где снимал репортаж об атомной станции. Хотя на этот раз его жизни ничего не угрожало, он столкнулся с новыми вызовами – например, впервые взял в руки оружие в рамках подготовки материала.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В 2012 году журналист стал участником телерубрики «Мой 2011-й», где ведущие делились впечатлениями о прошедшем году. Тогда Трушкин признался, что работа международного корреспондента изменила его представления о профессии.

Программы с Иваном Трушкиным


С 2011 по 2019 год Иван работал корреспондентом программы «Сегодня», освещая важнейшие события в России и мире. В 2018 году он стал одним из ведущих развлекательного новостного шоу «Вежливые люди» вместе с Александром Никоновым, Русланом Осташко и Антоном Хащенко. В этом проекте журналисты не только рассказывали о новостях, но и представляли их в более лёгком и веселом формате.

Весной 2019 года Иван заменял Андрея Норкина в ток-шоу «Место встречи». Выпуски с его участием стали одними из самых обсуждаемых из-за громких споров в студии. Однажды в студии между участниками разгорелся ожесточённый спор, в ходе которого одному из ведущих потребовалась медицинская помощь.

Иван Трушин и Андрей Норкин (фото: кадр из программы «Место встречи») канала НТВ

Позже Трушкин остался в проекте в качестве ведущего, а сегодня является одним из главных лиц НТВ.

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Позже Иван пытался разрядить ещё один конфликт между Михаилом Маркеловым и Сергеем Лойко, но был вынужден удалить последнего из эфира из-за непристойного жеста.

Самые яркие репортажи и журналистские расследования


За годы работы Иван побывал во многих странах и подготовил десятки резонансных репортажей. Среди самых значимых:

  • события «арабской весны»;
  • освещение международных судебных процессов;
  • репортажи о работе атомных станций;
  • материалы о политической жизни России.

Личная жизнь Ивана Трушкина: что известно


Несмотря на публичность профессии, Иван редко делится подробностями личной жизни. Ранее он состоял в отношениях с Анной Иванниковой. Они вместе путешествовали, ходили в театр и даже придумали парное прозвище — «Котокот». Однако со временем пара рассталась, и сейчас Анна счастлива в новых отношениях.

Иван Трушин (фото: Instagram* / @vatrooshkin)

В начале 2020 года Иван признался в интервью, что живёт в гражданском браке, но не раскрывает имя избранницы.

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Рената Литвинова скоро станет бабушкой: от кого все-таки беременна дочь актрисы
12 марта 2025, 14:28

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

23-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская скоро станет мамой.
Впервые Ульяну заподозрили в беременности после ее дня рождения, который она отпраздновала в широком черном платье, скрывающем фигуру. Однако 12 марта парень девушки Фёдор Дьяконов опубликовал в соцсети фото, на котором Ульяна красуется в майке с принтом, изображающим УЗИ во время беременности.

Однако еще недавно ходили слухи, что Ульяна рассталась с Федором и беременна от другого.

Рената Литвинова при этом пока никак не комментирует скорое пополнение в семье. Сама же она примерной мамой не была и не уделяла дочери много времени. Она отправила девочку учиться в Париж, где та была под присмотром няни, а мама лишь изредка навещала наследницу.

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«Это одно из самых больших испытаний в моей жизни»: Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
Буйнов пришел в больницу к пенсионерке, которую сбил
12 марта 2025, 14:14

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов готов рассказать, как на самом деле произошла та страшная авария, в которой пострадала воспитательница детсада Алла Смирнова. Певец появится в студии программы «Прямой эфир».
«Я прерываю молчание. Я готов к этому разговору. У меня есть что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Готов ответить на все вопросы. Хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории слишком много лжи, поэтому хочу честного разговора. Ведь это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — цитирует слова исполнителя «Стархит».

Примечательно, что артист приехал в больницу Семашко, чтобы лично навестить пострадавшую. Иные подробности станут известны в выпуске передачи, которую покажут в пятницу, 14 марта.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

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