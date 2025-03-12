Нашла у мужа упаковку контрацептивов: измены Чумакова Юлии Ковальчук, скандалы из-за ревности и брак на грани развода

Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)
Российский эстрадный певец Алексей Чумаков многого добился к своим 44 годам. Популярные песни, блестящая карьера телеведущего, съемки в кино и озвучка мультфильмов. Артист также состоялся в роли мужа и отца в звездном браке с Юлией Ковальчук. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство певца
Алексей Чумаков со своей мамой Лилией Аванесовной Чумаковой (Фото: Instagram*@alexchumakoff)
Алексей Чумаков появился на свет 12 марта 1981 года в городе Самарканд, который тогда был частью Узбекской ССР. В семье мама была физиотерапевтом в медицинском учреждении, а папа выбрал для себя творческую стезю, став художником-оформителем. Помимо будущей звезды эстрады, у родителей был ещё один сын, Сергей, который был старше Алексея на двенадцать лет.
Талант к пению у маленького Алексея проявился еще в 5-летнем возрасте. Родители, заметив наклонности ребенка, отдали его в музыкальную школу. К своим 11-ти годам Чумаков самостоятельно освоил гитару и начал сочинять музыку и слова песен. В тринадцать лет Алексей стал победителем вокального конкурса «Утренняя звезда», исполнив свою песню «Жёлтые листья».
Выбор профессии для окончившего школу Чумакова был очевиден. Юноша собирался поступать в местное музыкальное училище, но из-за проблем в стране его семья была вынуждена временно мигрировать в Тюмень. Там молодой человек поступил в колледж искусств, выбрав вокальное направление. Через год Чумаковы вернулись на малую родину, и Алексей перевелся в Ташкентский колледж искусств на дирижёрско-хоровое отделение.
Всего добился сам
Алексей Чумаков (Фото: Instagram*@alexchumakoff)
После получения высшего образования Алексей занимался созданием музыкальных произведений и обработкой композиций для других исполнителей. Он также выступал в ресторанах, исполняя свои песни.
Затем Алексей решил попробовать свои силы в конкурсе «Голос», организованном радиостанцией «Европа плюс». Он участвовал в трёх номинациях: как вокалист, как аранжировщик и как композитор. И во всех трёх номинациях он стал победителем. После этого Алексей принял участие в конкурсе «Ступень» в Узбекистане и успешно прошёл его.
Параллельно с занятиями музыкой Алексей Чумаков осваивал профессии арт-менеджера, гримёра и продюсера. В 2003 году музыкант переехал в Москву, где принял участие в первом сезоне музыкального шоу «Народный артист». Несмотря на то, что Чумаков занял третье место, он получил приз симпатий слушателей и всенародную популярность.
Помимо музыкальной карьеры, Алексей также проявил себя как талантливый ведущий и писатель. В 2015 году он выпустил мистический триллер «В поисках призраков», а в 2017 году — мистический роман «47».
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Личная жизнь
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram*@alexchumakoff)
Единственной супругой певца стала бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. До встречи друг с другом у молодых людей не было серьёзных отношений, поскольку они полностью отдавали себя работе и саморазвитию. Пара познакомилась еще в 2003 году и очень долго присматривалась друг к другу. Отношения вспыхнули в 2009 году на шоу «Танцы на льду».
С браком влюбленные также не спешили. До свадьбы они состояли в отношениях порядка пяти лет. Приобрели совместно квартиру в сильно полюбившейся ими Испании. В 2014 году публике стало известно о свадьбе артистов.
В 2017 году звездная пара станет родителями очаровательной девочки Амели, в 2023 семья пополниться дочкой Алисией. В феврале 2025 года Ковальчук и Чумаков отметили 17-ю годовщину со дня начала отношений. Как и в любой семье, между супругами случается недопонимание. Юлия в начале совместной жизни сильно ревновала мужа, что едва ли не привело пару к разводу. В программе «Секрет на миллион» Юлия Ковальчук поделилась своими переживаниями по поводу того, что её супруг уделяет слишком много внимания другим женщинам.
«Смотреть на других женщин мужчина должен! Ну посмотрел я на попку! Слава богу, интересует еще попка!» — посмеялся ей в ответ Чумаков.
За долгие годы совместной жизни супруги пережили множество событий. Одним из самых громких скандалов стал случай, когда Юлия обнаружила у своего мужа упаковку контрацептивов. Артистка также рассказала, что ей было непросто принять тот факт, что у её мужа были отношения с другими женщинами. Несмотря на это, Ковальчук проявила мудрость и простила супруга.
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Елена Генералова