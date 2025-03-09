«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)
Пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звёзды вместе почти 20 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
Исполнители уже не раз рассказывали свою историю знакомства. Они сблизились на одном из ледовых шоу. Алексей запал в душу бывшей солистке группы «Блестящие», но дальше подготовки к отчётным выступлениям дело не заходило.
Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.
Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.
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Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.
«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал. А у меня тогда девушка была», – делился Чумаков в YouTube-шоу «Света вокруг света».При этом Юлия не стала разлучницей, она и сама тогда состояла в отношениях с другим мужчиной. Когда обе пары расстались, Ковальчук и Чумаков сошлись.
Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.
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Анастасия Чинкова