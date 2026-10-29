Люстра за 6 млн и ремонт за 190 млн: стало известно, как живёт певица МакSим
Певица МакSим обладает роскошными апартаментами в центре Москвы, стоимость котороых, по оценкам «Звездача», может достигать 400 млн рублей. На ремонт и обустройство интерьера, как предполагают дизайнеры, могло уйти ещё около 190 млн рублей.
МакSим живёт в пентхаусе площадью около 500 квадратных метров в жилом комплексе «Триумф-Палас» рядом со станцией метро «Сокол». По сообщениям СМИ, недвижимость певице подарил бизнесмен Антон Петров — её бывший гражданский муж и отец старшей дочери. Одной из главных особенностей квартиры стала просторная терраса с панорамным видом на Москву. Там оборудовали тёплый пол и предусмотрели место для зоны барбекю. При этом сама артистка признавалась, что ей было непросто привыкнуть к таким масштабам жилья: в детстве она жила в квартире площадью всего 40 квадратных метров.
Работы над интерьером заняли примерно три года. Пространство оформили в светлых тонах, объединив элементы современной классики и ар-деко. Особое место в дизайне занимает освещение: в квартире установлено множество люстр, а стоимость одной из них, по оценкам экспертов, может составлять около 6 млн рублей. В гостиной находятся камин и белое пианино, а интерьер дополняют музыкальные награды, книги и коллекционные предметы. Некоторые декоративные статуэтки, по имеющимся оценкам, стоят от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
На кухне использованы мрамор и хрустальная посуда, а в ванной комнате установлена сантехника с золотистым покрытием. В апартаментах предусмотрены три спальни: отдельная для Марины и по комнате для каждой из её дочерей. Кроме того, у певицы есть личная гримёрная и три санузла, один из которых оборудован с учётом потребностей домашних собак. В интерьере также присутствуют иконы, которые артистке подарил бывший возлюбленный.
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