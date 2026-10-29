Люстра за 6 млн и ремонт за 190 млн: стало известно, как живёт певица МакSим

29 октября 2026, 14:55

Певица МакSим показала пентхаус за 400 млн рублей с террасой в Москве

МакSим (Фото: Instagram* / @maksimartist)

Певица МакSим обладает роскошными апартаментами в центре Москвы, стоимость котороых, по оценкам «Звездача», может достигать 400 млн рублей. На ремонт и обустройство интерьера, как предполагают дизайнеры, могло уйти ещё около 190 млн рублей.