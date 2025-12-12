«Ногу на батарею»: Прохор Шаляпин вспомнил пикантный эпизод с первой «старушкой»
Певец Прохор Шаляпин объяснил интерес к зрелым женщинам историей из юности
Певец Прохор Шаляпин в интервью Алёне Жигаловой рассказал о случае из юности, который связал с его интересом к женщинам старшего возраста. Это произошло до его известных отношений с Ларисой Капенкиной.
В 15 лет Шаляпин снимал комнату у пожилой женщины.
«Она москвичка, вечно возмущалась: «Вот, понаехали!». Потом выпьет, опрокинет стаканчик, ногу закинет на батарею в таких шерстяных колготках толстых... Ногу гладит свою и приговаривает: «Ну что, по старому саду всегда можно прогуляться!». А мне в то время 15-16 лет», — рассказал певец.Свой первый брак Прохор заключил в 18 лет. Позже он женился на Ларисе Капенкиной, и эти отношения сделали его известным как поклонника женщин старшего возраста. Сейчас Шаляпин не строит личных отношений уже четыре года — возможно, на это повлияла гибель его третьей супруги от коронавируса.
