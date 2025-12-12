«Ногу на батарею»: Прохор Шаляпин вспомнил пикантный эпизод с первой «старушкой»

12 декабря 2025, 21:37

Певец Прохор Шаляпин объяснил интерес к зрелым женщинам историей из юности

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин в интервью Алёне Жигаловой рассказал о случае из юности, который связал с его интересом к женщинам старшего возраста. Это произошло до его известных отношений с Ларисой Капенкиной.





В 15 лет Шаляпин снимал комнату у пожилой женщины.

«Она москвичка, вечно возмущалась: «Вот, понаехали!». Потом выпьет, опрокинет стаканчик, ногу закинет на батарею в таких шерстяных колготках толстых... Ногу гладит свою и приговаривает: «Ну что, по старому саду всегда можно прогуляться!». А мне в то время 15-16 лет», — рассказал певец.