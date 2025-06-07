Люся Чеботина назвала, кому бы отдала награды премии «Муз-ТВ»

07 июня 2025, 17:43

Люся Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

7 июня в Москве началась двадцатая юбилейная премия МУЗ-ТВ, которая проходит на «Live Арене». Российская певица Люся Чеботина на начавшемся мероприятии назвала своих главных фаворитов для вручения «тарелок». Об этом она рассказала прямо на красной дорожке ведущему Артему Шалимову.





Одно из самых престижный мероприятий года уже началось и Певица Люся Чеботина участвует сразу в шести номинациях. Ведущий церемонии обратил внимание на то, что певица почти догнала по количеству номинаций Диму Билана и спросил, является ли это для неё соревнованием и кому бы она отдала победу.

«Я однозначно отдала бы Филиппу Киркорову, группе «Агата Кристи», самому телеканалу, Диме Билану, группе «Artik&Asti», — высказалась звезда, стоя на красной дорожке.