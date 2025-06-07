«Стратегические места»: Бывшая кандидат в президенты России раскрыла страшный секрет
Визажист и блогер из Екатеринбурга Рада Русских рассказала, что последний раз принимала ванну очень давно. Об этом она рассказала в интервью каналу «Ключи любви к себе». Владелица ряда бизнесов, эзотерик и экоактивист Русских наиболее известна всем как самовыдвиженец в прошедшей президентской гонке.
Блогер приобрела узнаваемость ещё и благодаря своей нестандартной внешности. Рада признавалась, что с юности была недовольна собой и даже жалела, что не родилась мужчиной. Вдобавок, девушка подвергла модификациям своё тело — подкорректировала руки, живот и другие зоны.
Пройдя 16 пластических операций, Рада в своём интервью заявила, что мылась последний раз 13 лет назад. По ее словам, сейчас она моет только «стратегические места» специальным составом. Девушка отметила, что люди, которые каждый день смывают с себя все выделения тела быстрее стареют. По её словам, они идут против природы и быстрее стареют, потому что кожа теряет влагу.
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