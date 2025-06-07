«Стратегические места»: Бывшая кандидат в президенты России раскрыла страшный секрет

07 июня 2025, 17:12

Блогер Рада Русских призналась, что принимала душ 13 лет назад

Рада Русских (Фото: Telegram @radarusskih)

Визажист и блогер из Екатеринбурга Рада Русских рассказала, что последний раз принимала ванну очень давно. Об этом она рассказала в интервью каналу «Ключи любви к себе». Владелица ряда бизнесов, эзотерик и экоактивист Русских наиболее известна всем как самовыдвиженец в прошедшей президентской гонке.