Люся Чеботина объяснила своё обращение к бывшему на Премии МУЗ-ТВ

10 июня 2025, 18:10

Чеботина устала просить возврата прав на свои треки, поэтому обратилась к бывшему

Люся Чеботина (фото: Instagram* @lusia_chebotina)

Люся Чеботина прокомментировала своё обращение к бывшему на Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда.





Напомним, что певица обратилась к экс-возлюбленному с требованием вернуть ей авторские права на её хиты. Она заявила, что хочет таким образом поставить точку в отношениях. При этом артистка не стала уточнять, о ком идёт речь. Не исключено, что о продюсере ЮрКиссе (Юрии Киселёве).





«Верни песни, которые никакого отношения к тебе не имеют, и пусть эта история закончится вот так», – заявила Чеботина, слова которой приводила в своём Telegram-канале журналистка Алёна Жигалова.

«Я устала слушать о том, что меня сделали», – призналась артистка на съёмках клипа на трек «Каблук».