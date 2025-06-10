Люся Чеботина объяснила своё обращение к бывшему на Премии МУЗ-ТВ
Чеботина устала просить возврата прав на свои треки, поэтому обратилась к бывшему
Люся Чеботина прокомментировала своё обращение к бывшему на Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда.
Напомним, что певица обратилась к экс-возлюбленному с требованием вернуть ей авторские права на её хиты. Она заявила, что хочет таким образом поставить точку в отношениях. При этом артистка не стала уточнять, о ком идёт речь. Не исключено, что о продюсере ЮрКиссе (Юрии Киселёве).
«Верни песни, которые никакого отношения к тебе не имеют, и пусть эта история закончится вот так», – заявила Чеботина, слова которой приводила в своём Telegram-канале журналистка Алёна Жигалова.После этого заявления Люся в беседе с журналистами объяснила своё обращение. Певица отметила, что находится в отчаянном положении, поэтому уже дошла до громких и публчиных высказываний. По её словам, она требует справедливости уже несколько лет, однако мужчина не идёт навстречу. Кроме того, Чеботина устала выслушивать упрёки в свой адрес.
«Я устала слушать о том, что меня сделали», – призналась артистка на съёмках клипа на трек «Каблук».При этом Чеботина не верит, что её обращение может как-то изменить ситуацию.