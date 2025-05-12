Люся Чеботина выразила готовность представить Россию на «Интервидении»

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)
Певица Люся Чеботина выразила готовность представить Россию на международном конкурсе «Интервидение», сообщил Телеграм-канал «ЗвездаПад. Новости шоу-бизнеса».
Радио подобного опыта исполнительница хита «Солнце Монако» даже готова на время отказаться от наставничества короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, дабы сосредоточиться на своем выступлении.
Еще Чеботина подчеркнула свою уникальность и творческий подход. Когда артистку спросили о дружбе с Филиппом Киркоровым, она уточнила, что сотрудничество с поп-королем не станет препятствием на пути к участию в серьезном государственном проекте.
Ранее Ксения Бородина рассказала о происшествии во время отдыха в Дубае. На видео, которое опубликовала звезда, её младшая дочь плачет, а жених успокаивает девочку и одновременно пытается что-то найти в чемодане.
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«То, что я покажу на конкурсе, другие страны еще не додумались!», — откровенничала Люся.
Еще Чеботина подчеркнула свою уникальность и творческий подход. Когда артистку спросили о дружбе с Филиппом Киркоровым, она уточнила, что сотрудничество с поп-королем не станет препятствием на пути к участию в серьезном государственном проекте.
Ранее Ксения Бородина рассказала о происшествии во время отдыха в Дубае. На видео, которое опубликовала звезда, её младшая дочь плачет, а жених успокаивает девочку и одновременно пытается что-то найти в чемодане.
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Ольга Енгалычева