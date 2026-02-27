Люся Чеботина в очень дорогих часах отдыхает с загадочным мужчиной
Люся Чеботина решила удивить фанатов редкой публикацией в сторис после длительного перерыва в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На кадрах певица продемонстрировала свои новые часы стоимостью примерно 1,3 миллиона рублей, находясь в компании мужчины, личность которого пока остаётся неизвестной.
К публикации Чеботина добавила смайлики с сердечком и оберегом от сглаза, что многие подписчики восприняли как тонкий намёк на новые романтические отношения.
Пока певица не раскрывает подробностей, но фанаты активно обсуждают её сторис, строя предположения о том, кто же оказался в компании звезды и какие события происходят в личной жизни артистки.
