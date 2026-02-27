Люся Чеботина в очень дорогих часах отдыхает с загадочным мужчиной

27 февраля 2026, 19:42

Люся Чеботина показала часы за 1,3 млн рублей и намекнула на новые отношения

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина решила удивить фанатов редкой публикацией в сторис после длительного перерыва в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».