Люся Чеботина в очень дорогих часах отдыхает с загадочным мужчиной

Люся Чеботина показала часы за 1,3 млн рублей и намекнула на новые отношения
Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина решила удивить фанатов редкой публикацией в сторис после длительного перерыва в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



На кадрах певица продемонстрировала свои новые часы стоимостью примерно 1,3 миллиона рублей, находясь в компании мужчины, личность которого пока остаётся неизвестной.

К публикации Чеботина добавила смайлики с сердечком и оберегом от сглаза, что многие подписчики восприняли как тонкий намёк на новые романтические отношения.

Пока певица не раскрывает подробностей, но фанаты активно обсуждают её сторис, строя предположения о том, кто же оказался в компании звезды и какие события происходят в личной жизни артистки.

