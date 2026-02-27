Стало известно, с кем встречается разведённый звёздный кондитер Ренат Агзамов
После новостей о расставании с супругой личная жизнь Ренат Агзамов долго оставалась тайной. Звёздный кондитер не комментировал перемены и предпочитал держать личные отношения вне публичного поля. Однако, как выяснилось, сейчас он уже не одинок. Об этом сообщает Super.
Новой избранницей Агзамова стала его коллега — Яна Сойко. Предположительно, пара состоит в отношениях около года. Девушке 34 года, она родом из Одинцово, разведена и воспитывает двоих дочерей — Еву и Валерию.
Сообщается, что Сойко окончила МГИМО, активно занимается спортом и участвует в марафонах. Профессионально она также тесно связана с бизнесом кондитера: Яна занимает должность заместителя Агзамова в компании ООО «Миллениум», которая специализируется на производстве тортов, пирожных и другой кондитерской продукции. Кроме того, у неё есть опыт работы в сфере бухгалтерского учёта, финансового аудита и налогового консультирования.
Поводом для разговоров стали публикации в соцсетях: ещё осенью прошлого года в блоге Сойко появилось фото с загадочным мужчиной, а позже — видео, где, по словам инсайдеров, отчётливо видно, что она танцует именно с Агзамовым.
