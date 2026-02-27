Стало известно, с кем встречается разведённый звёздный кондитер Ренат Агзамов

27 февраля 2026, 19:19

Звёздный кондитер Агзамов закрутил роман с коллегой после развода

Ренат Агзамов (Фото: Instagram* / @renat_agzamov)

После новостей о расставании с супругой личная жизнь Ренат Агзамов долго оставалась тайной. Звёздный кондитер не комментировал перемены и предпочитал держать личные отношения вне публичного поля. Однако, как выяснилось, сейчас он уже не одинок. Об этом сообщает Super.