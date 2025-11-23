Сергей Лазарев признался, что устроил себе «читмил» и весь день ел фастфуд
Сергей Лазарев откровенно рассказал подписчикам, что в прошедшие выходные допустил пищевой «читмил» и полностью отказался от привычного режима питания.
По словам артиста, воскресенье стало настоящим испытанием для силы воли — он не сдержался и весь день ел вредную еду. Лазарев признался, что позволил себе сладости, блины и булки, чем полностью разрушил строгий рацион, которого обычно придерживается.
Фанаты тепло отреагировали на искренность певца. Многие отметили, что даже людям, ведущим здоровый образ жизни, иногда нужен отдых от правил, и выразили поддержку, надеясь, что Лазарев без труда вернётся к своим привычкам и целям после небольшого гастрономического «срыва».
