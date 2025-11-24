Алсу прервала концерт в Москве ради спасения зрителя
Певица Алсу прервала свое выступление в столичном зале «Москва» из-за ухудшения самочувствия одного из зрителей. Об этом сообщает «АиФ».
Все произошло в середине концерта после исполнения 11 песен. Услышав крики о помощи, артистка попросила включить свет и вызвать врачей. Они около 15-20 минут оказывали гостю первую помощь. Затем на место прибыла скорая, которая госпитализировала поклонника.
После непродолжительной паузы исполнительница вернулась на сцену и продолжила выступление.
Ранее сообщалось, что в Мехико-Сити колумбийский рэпер Малума прервал свое выступление, когда заметил в толпе женщину с грудным ребенком.
