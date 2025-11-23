Рэпер MGK сравнил свои интимные способности с мастерством гонщиков «Формулы-1»
Во время выступления на мероприятии «Формулы-1» рэпер MGK неожиданно решил блеснуть пикантными признаниями. Об этом сообщает Super.
Со сцены музыкант заявил, что в постели он не уступает профессиональным гонщикам и сравнил свои навыки с точностью и скоростью пилотов.
«Просто чтобы вы знали: я не так далёк от гонщика, когда дело касается спальни, потому что я очень быстрый и мне нужно много времени, чтобы добраться до финиша», — подчеркнул он, выступая перед зрителями.Его откровенный и провокационный монолог вызвал неоднозначную реакцию у аудитории, однако сам артист, похоже, был вполне доволен эффектом. Публика восприняла выступление как продолжение его эпатажного образа — с подчеркнутой сексуальной дерзостью и бравадой.
Тем временем поклонники не смогли обойти стороной упоминание бывшей возлюбленной музыканта. Меган Фокс, родившая от MGK дочь в марте этого года и уже завершившая отношения с артистом, на фоне таких заявлений выглядит как человек, который вовремя вышел из «гонки» и снял свою кандидатуру с соревнований.