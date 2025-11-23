Рэпер MGK сравнил свои интимные способности с мастерством гонщиков «Формулы-1»

23 ноября 2025, 22:26

Рэпер MGK публично пошутил о сексе и косвенно задел Меган Фокс

MGK (Фото: Instagram* / @machinegunkelly)

Во время выступления на мероприятии «Формулы-1» рэпер MGK неожиданно решил блеснуть пикантными признаниями. Об этом сообщает Super.





Со сцены музыкант заявил, что в постели он не уступает профессиональным гонщикам и сравнил свои навыки с точностью и скоростью пилотов.





«Просто чтобы вы знали: я не так далёк от гонщика, когда дело касается спальни, потому что я очень быстрый и мне нужно много времени, чтобы добраться до финиша», — подчеркнул он, выступая перед зрителями.