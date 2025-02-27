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Стал звездой КВН, спасает детей и инвалида-шурина: как живет актер из «Реальных пацанов» Николай Наумов

Николай Наумов (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

Николай Наумов (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

28 февраля Николаю Наумову исполняется 43 года. Актер стал известным благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны» о молодежи из Перми. Мало кто знает, что вне экрана артист уже много лет занимается благотворительностью.
О том, как сложилась жизнь Николая Наумова — в материале «Радио 1».

Биография Николая Наумова


Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми. Его отец был военным, а мама — домохозяйкой. У Николая есть младший брат Дмитрий.

Несмотря на то, что Николай жил в неблагополучном районе города, он не стал местным хулиганом. Всё свободное время он посвящал чтению и изучению иностранных языков. На это повлияла мать Наумова, которая искренне хотела, чтобы ее сын вырос серьёзным человеком.

«На самом деле Колян не так уж от меня далёк. Я сам вырос в таком же «неблагополучном» районе и общался с подобными людьми. Что касается меня лично, то я, конечно, не такой брутальный примат: всё-таки считаю себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя», — говорил Николай в одном из интервью.

Окончив в 1999 году Пермский кадетский корпус, Наумов начал думать о будущей профессии. Выбор будущего актера пал на факультет иностранных языков в Пермском педагогическом училище.

Николай Наумов в КВН


В студенческие годы Николай Наумов познакомился с однокурсниками, которые пригласили его выступать в команде КВН. Молодой человек охотно принял приглашение и рискнул выйти на сцену. Тогда он вдруг осознал, что хочет связать с этим свою жизнь.

Впоследствии юмор стал для Николая отдушиной, а любовь к иностранным языкам постепенно сошла на нет. Вскоре студентом заинтересовались КВНщики из сборной команды «Парма». Игроки решили, что Николай отлично впишется в образ типичного уральского гопника. На тот момент в коллектив входили Светлана Пермякова, Жанна Кадникова и бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин.

В 2001 году «Парма» стала чемпионом Первой лиги, а еще через несколько лет — взяла кубок на фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале. Настоящая популярность обрушилась на команду Наумова в 2004 году, когда они стали финалистами Высшей лиги. После этого коллектив распался.

Николай Наумов в сериале «Реальные пацаны»


В один из дней Наумову позвонил старый знакомый — Антон Зайцев. Он предложил снять сериал о российской провинции, главным героем которого станет Николай. Незадолго до звонка создатель «Реальных пацанов» случайно услышал разговор двух парней, которые ехали в троллейбусе в растянутых спортивных штанах и лакированных туфлях. Этот эпизод стал одним из решающих.

Так студент иняза на целых 13 лет оказался вовлечён в историю пермского героя Коляна. Вместе с Наумовым в съемках принимали участие юмористы из других коллективов КВН и харизматичные театральные актёры.

Николай Наумов (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

«Вообще, это дух нашего времени, такого странного и интересного, когда Оля Бузова пишет книгу о себе. А чем наш Колян хуже? Он ничуть не менее смешной, чем прекрасная Ольга Бузова. И прелесть этого персонажа в том, что он очень просто, живо и по-настоящему реагирует на жизнь — как чувствует, так и делает», — рассказывал актер.

С той поры к Николаю Наумову пришла всенародная слава. Его стали часто узнавать на улице и просить автографы.

«Для меня было удивительно, что на улице ко мне стали подходить люди и абсолютно искренне говорить, что выросли на моём сериале. Поначалу мне было немного дико и смешно, но я реально осознал, что так оно и есть — прошло 10 лет. Люди сходили в армию, кто-то отсидел и вышел, кто-то выздоровел, кто-то заболел. Это огромный срок, большой период жизни», — вспоминал артист.

Фильмы и сериалы с Николаем Наумовым


После грандиозного успеха Наумова начали приглашать на съёмки фильмов. Хотя в качестве камео Николай Наумов дебютировал в 2003 году в одной из серий сериала «Мангуст». В 2009 году он сыграл сотрудника ГИБДД, старшего лейтенанта Корочкина в комедии Сарика Андреасяна «ЛОпуХИ». Несмотря на то, что картина получила низкие рейтинги, её посмотрели почти миллион человек.

Спустя ещё два года Николай Наумов снялся в комедии «Беременный», в котором сыграл эпизодическую роль корреспондента телеканала МУЗ ТВ. В 2012 году он вместе с Араратом Кещяном сыграл в фильме «Няньки». Также он принимал участие в съемках фильмов «Друзья друзей» (2013) и «Корпоратив» (2014).

В 2015-м актер озвучил рассказчика в документальном фильме «Васенин». Спустя год на телеканале ТНТ вышел сериал «Бедные люди». В 2017 году Николай появился в эпизоде комедии «Гражданский брак». Артист также снялся в фильме «Сердце Пармы», основанного на одноимённом романе Алексея Иванова.

Одним из самых успешных в фильмографии Наумова стал детектив «Волшебный участок» 2023 года. Пермяку досталась роль бывшего полицейского Алексея Попова, который оказывается вовлечён в необычную историю со сказочными персонажами.

Также актёр засветился сразу в нескольких телевизионных проектах — в шоу «Слава Богу, ты пришёл!» и «Камеди Вумен». А в программах «Comedy Баттл. Без границ» и «Не спать!» Николай стал членом звёздного жюри. В 2021 году он принимал участие в «Форт Боярде», который выиграл в ожесточённой борьбе. Полученный денежный приз Наумов перечислил на счёт двух детских фондов — «Живи, малыш» и «Дедморозим».

Личная жизнь Николая Наумова


Пока фанаты думали, что экранный роман с Зоей Бербер перерос в реальный, Николай Наумов уже состоял в браке. Его избранницей стала девушка по имени Альбина, с которой он познакомился на праздновании Дня города еще в 2007 году. Альбина подрабатывала раздачей листовок, а Николай с друзьями собирался на вечеринку. У парней совсем не было денег, и они решились попросить 500 рублей у промоутера. Девушка согласилась занять денег только при одном условии — если ее возьмут с собой.

Оказавшись в одной компании, Коля и Альбина сразу понравились друг другу. Так и начался роман, который быстро перешел в брак. У Альбины татарские корни, она мечтает о большой и дружной семье.

Николай Наумов с супругой (Фото: ВКонтакте @realnie_pacany)

Альбина Наумова уже родила мужу троих детей: Амину, Александра и Сергея.

Взял на полное обеспечение инвалида


Стоит отметить, что Николай полностью обеспечивает брата супруги, Даниила Сафина, который стал инвалидом. Это произошло более 10 лет назад, когда он получил серьезную травму головы в драке и долго пролежал в реанимации. Наумов полностью взял на себя ответственность за него.

Общественная деятельность Николая Наумова


В 2018 году Николай Наумов стал креативным директором приложения «Автокласс», которое помогает учить Правила дорожного движения в интерактивном формате — с помощью аудио- и видеоуроков, картинок и скетчей с Николаем Наумовым. Приложение запустили не только в России, но и Белоруссии.

Актер также принимает активное участие в благотворительных акциях и даже является благотворителем сразу двух детских фондов — это «Живи, малыш» и «Дедморозим».

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«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
SHOT: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
27 февраля 2025, 13:16

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Звезда эстрады Александр Буйнов предложил сыну пострадавшей в подмосковном ДТП пенсионерки денег, чтобы «все порешать» до приезда Госавтоинспекции. Как пишет SHOT, родственники отказались.
По словам очевидцев, после случившегося исполнитель хотел откупиться, ведь теперь его могут лишить водительских прав. Пострадавшую сейчас обследуют, медики подозревают перелом ребер. Женщину перевезли в звенигородскую больницу.

Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.

«Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — комментировал певец.
О произошедшем ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Как писал Mash, мужчина заперся в машине, пока пенсионерке помогали.

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«Я на связи с семьей пострадавшей»: Буйнов сделал заявление о произошедшем ДТП
Super: Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП
27 февраля 2025, 12:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов не пытался покинуть место ДТП. Об этом исполнитель хита «Падают листья» заявил изданию Super.
«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей», — пояснил он.
Ранее в сети появились кадры первых минут после случившейся аварии. Как писал Telegram-канал Mash, все произошло в подмосковной Апрелевке.

Согласно публикации, Буйнов сказал, что не заметил женщину на переходе, поэтому не успел вовремя среагировать. Известно, что звезда лечится от онкологии препаратами.

Ранее сообщалось, кого сбил Александр Буйнов.

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#шоу-бизнес
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«Как Ефремова»: Адвокат рассказал, как Буйнова могут наказать за ДТП с пенсионеркой
Адвокат Воропаев: за ДТП с пенсионеркой Буйнова могут наказать как Ефремова
27 февраля 2025, 11:25

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Вчера у одного из домов в подмосковном городе Апрелевка «Лексус» наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая с разрывом связки госпитализирована.
Выяснилось, что за рулем иномарки находился Народный артист России, певец Александр Буйнов. В настоящий момент выясняются все детали случившегося.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ДТП с причинением того или иного ущерба здоровью пешехода всегда является сложным предметом разбирательства. В особенности — если за рулем автомобиля находится медийная личность.

«В нашем случае пострадавшей нанесен вред здоровью в виде разрыва связки, однако нужно понимать, этот разрыв делится на 3 категории тяжести: легкий вред — частичный разрыв с минимальной потерей функции, средний вред — частичный разрыв с более выраженной болью и нестабильностью, тяжкий вред - полное разрушение с сильной болью и нестабильностью», — уточнил эксперт.

По его словам, чтобы наказывать народного артиста, нужно выяснить все детали — например, не нарушал ли Буйнов правил дорожного движения или был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

«Будут учитывать степень вины пострадавшей, тяжесть ее травмы. Будут смотреть, были ли предприняты Буйновым действия, направленные на немедленное оказании первой помощи пострадавшей, и пытался ли артист загладить свою вину, выплатил ли какую-нибудь компенсацию», — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что все это не умоляет того факта, что автомобиль является средством повышенной опасности и возлагает на водителя огромную ответственность.

«Известны случаи, когда медийные личности получали реальный срок и не маленький (Михаил Ефремов), так же случаи когда медийные личности избегали реального срока (блогер Эдвард Бил)», — прокомментировал Воропаев.

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Дочь Леры Кудрявцевой слегла из-за серьезного недуга
Кудрявцева переживает за свою заболевшую дочку
27 февраля 2025, 10:57

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале поделилась переживаниями, которые связаны с болезнью ее 6-летней дочери от мужа Игоря Макарова. Выяснилось, что Маша больше недели назад серьезно заболела. Согласно мнению ведущей, дочка заразилась вирусом, который сейчас «гуляет» по столице.
«Вирус в Москве — это трындец. Маша просто пластом восемь дней с температурой 38-39. Присоединился отит и я, конечно, испугалась, начали антибиотики», — пояснила Кудрявцева.

При этом звезда российского шоу-бизнеса получила замечание от своей матери Александра Ивановны, которая выступает против лечения «химией». Бабушка Маши всю жизнь лечится исключительно народными методами.

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#жизнь
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#антибиотики
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«Вопреки всем трудностям»: Козловский рассказал о своей сложной жизни в России
Козловский настаивает, что не предал свою страну
27 февраля 2025, 10:36

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Данила Козловский выиграл в суде над главой ФПБК Виталием Бородиным. Артисту пришлось защищать свою репутацию после обвинений в экстремизме и нарушении миграционных правил. Об этом сообщает 7Дней.ру.
«То, о чем писал Бородин, — неправда. Теперь официально! Вопреки его стараниям грязной ложью создать вокруг меня атмосферу подозрительности и ненависти, вопреки всем трудностям, я продолжаю жить в России. Я никогда и никуда не уезжал», — заявил Козловский.

По его словам, ​он никогда не перестал любить свой дом.

Слухи об эмиграции актера серьезно ударили по его репутации. Уточняется, что он потерял работу в театре и перестал получать перспективные предложения о съемках в кино.

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