Марк Эйдельштейн подарил Киркорову толстовку с надписью «Обожаю заниматься сексом»

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн и король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров встретились на премии «Voice Главные лица 2025». Актер даже сделал певцу подарок, сообщило издание Super.
«Вот это называется мечты сбываются», — признался актер.
Эйдельштейн вручил Киркорову подарок и предложил его примерить. На сиреневой толстовке виднелась только надпись «Москва», что и озвучил Марк. Однако в развернутом виде принт оказался намного интереснее.
«Обожаю заниматься сексом», — гласит надпись на толстовке.
Выяснилось, что дизайн выполнил товарищ звезды «Аноры».
Ради примерки королю отечественного шоу-бизнеса пришлось быстро раздеться и избавиться от черного пиджака в пользу любопытного подарка Марка. Киркоров поделился, что одежда пришлась ему по размеру.
Оригинальную надпись Филипп оставил без комментариев.
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