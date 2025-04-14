«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке

Анна Хилькевич (фото: Telegram @khilkevich_anna)
Анна Хилькевич посетила премию «VOICE: Главные лица», где откровенно высказалась о материнстве. 38-летняя актриса рассказала, что они с мужем задумываются о четвёртом ребёнке.
Артистка воспитывает троих детей от бизнесмена Артура Мартиросяна. Старшая дочь у пары родилась в 2015 году, средняя – в 2018, а младшая осенью 2024-го.
Для светского выхода многодетная мама подобрала впечатляющий образ: облегающее чёрное латексное платье в пол без рукавов, длинные перчатки, крупные украшения и макияж с тёмной помадой.
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Для светского выхода многодетная мама подобрала впечатляющий образ: облегающее чёрное латексное платье в пол без рукавов, длинные перчатки, крупные украшения и макияж с тёмной помадой.
«Я прошлый год практически весь была беременна, девять месяцев, поэтому моё главное достижение – это мои роды. И эта новость была одной из самых главных новостей в моей жизни. Это даже не рождение дочери, а то, что я одолела новую высоту – я стала многодетной мамой. Я справилась с этими трудностями, которые возникли в первые месяцы жизни, это было непросто», – откровенно высказалась Хилькевич в беседе с изданием VOICE.Несмотря на заботу о детях и муже звезда продолжает активно работать. Она отметила, после каждой беременности у многих женщин появляется «новая суперсила».
«Пока могу сказать, что я хочу четвёртого ребёнка. Мы с мужем реально классные родители. Мы хорошие родители, мы уделяем время каждому ребенку. Мы углубляемся в вопросы воспитания, но если говорить все-таки ещё об одном ребёнке, мы не резиновые, нас пока не хватит на качественное общение с каждым. Но в 45 лет точно нет. Я думаю, что у меня внутренний потолок есть, это 42 года», – отметила актриса.Читайте также:
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Анастасия Чинкова