«Я его поддерживаю»: Отец рэпера Macan выказался о неявке артиста в военкомат
Отец рэпера Андрея Косолапова, известного, как Macan, Кирилл Косолапов опроверг сообщения о том, что артист не пришел в военкомат в назначенный день. Об этом пишет Super.
По его словам, повестку выписали на «совершенно другое число» — примерно на конец ноября — и Macan никуда не исчезал.
«Как всякий родитель, я его поддерживаю. Других деталей по поводу рода войск, куда его распределят, и так далее — у меня нет», — добавил собеседник.
Накануне сообщалось, что рэпер Macan не явился в военкомат. Информацию приводило РИА Новости. Журналисты ждали исполнителя на сборном пункте с раннего утра.