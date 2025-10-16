«Я его поддерживаю»: Отец рэпера Macan выказался о неявке артиста в военкомат

16 октября 2025, 13:40

Super: Отец рэпера Macan выказался о неявке артиста в военкомат

Фото: istockphoto/Diy13

Отец рэпера Андрея Косолапова, известного, как Macan, Кирилл Косолапов опроверг сообщения о том, что артист не пришел в военкомат в назначенный день. Об этом пишет Super.





По его словам, повестку выписали на «совершенно другое число» — примерно на конец ноября — и Macan никуда не исчезал.





«Как всякий родитель, я его поддерживаю. Других деталей по поводу рода войск, куда его распределят, и так далее — у меня нет», — добавил собеседник.