Рэпер Macan выложил загадочный пост на фоне проблем с воинским призывом
Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) разместил в своём Telegram-канале фотографию с призывного пункта в Москве. Неясно, сделал ли он фото непосредственно у военкомата или в другом месте.
Косолапову 23 года, и он не проходил военную службу. У музыканта возникли разногласия с военкоматом из-за уклонения от призыва. Уголовное дело могут возбудить в ближайшее время. Если рэпер не посетит военкомат до 20 октября, его могут объявить в федеральный розыск.
Помимо этого, ему грозит блокировка банковских счётов, лишение водительских прав и запрет на выезд за границу. Известно, что за последний год молодой человек проигнорировал шесть повесток. Невыполнение требований седьмой повестки повлечёт за собой уголовное преследование.
Ранее сообщалось, что бывшая жена рэпера Паши Техника недовольна скромными букетами на кладбище.
Читайте также: