Рэпер Macan выложил загадочный пост на фоне проблем с воинским призывом

06 октября 2025, 18:59

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) разместил в своём Telegram-канале фотографию с призывного пункта в Москве. Неясно, сделал ли он фото непосредственно у военкомата или в другом месте.