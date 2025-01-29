Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни

Колсон Бейкер и Меган Фокс (фото: соцсети)
Американская актриса Меган Фокс накануне заявила о намерении воспитывать ребёнка от певца Machine Gun Kelly в одиночку. Он прокомментировал это решение.
СМИ писали, что голливудская звезда быстро пришла в себя после расставания с Колсоном Бейкером (настоящее имя музыканта), поскольку полностью исключила его из своей жизни.
В ответ на эти новости Бейкер опубликовал неоднозначный пост в своём блоге.
Вместе с тем, окружение актрисы неимоверно радо тому, что она прервала общение с бывшим. Ей всегда было тяжело доверять ему, поэтому такое решение пойдёт только на пользу малышу, который родится уже в марте.
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В ответ на эти новости Бейкер опубликовал неоднозначный пост в своём блоге.
«Как источники могут "говорить", если источники не сказали вообще ничего», – написал Machine Gun Kelly.Этот пост появился спустя несколько часов после того, как таблоиды рассказали о состоянии беременной Фокс и её нежелании поддерживать общение с отцом ребёнка.
Вместе с тем, окружение актрисы неимоверно радо тому, что она прервала общение с бывшим. Ей всегда было тяжело доверять ему, поэтому такое решение пойдёт только на пользу малышу, который родится уже в марте.
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Анастасия Чинкова