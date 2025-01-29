Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни

Machine Gun Kelly неоднозначно высказался о решении беременной Меган Фокс полностью исключить его из своей жизни

Machine Gun Kelly прокомментировал решение Меган Фокс прекратить общение с ним
Колсон Бейкер и Меган Фокс (фото: соцсети)

Колсон Бейкер и Меган Фокс (фото: соцсети)

Американская актриса Меган Фокс накануне заявила о намерении воспитывать ребёнка от певца Machine Gun Kelly в одиночку. Он прокомментировал это решение.
СМИ писали, что голливудская звезда быстро пришла в себя после расставания с Колсоном Бейкером (настоящее имя музыканта), поскольку полностью исключила его из своей жизни.

В ответ на эти новости Бейкер опубликовал неоднозначный пост в своём блоге.



«Как источники могут "говорить", если источники не сказали вообще ничего», – написал Machine Gun Kelly.
Этот пост появился спустя несколько часов после того, как таблоиды рассказали о состоянии беременной Фокс и её нежелании поддерживать общение с отцом ребёнка.

Вместе с тем, окружение актрисы неимоверно радо тому, что она прервала общение с бывшим. Ей всегда было тяжело доверять ему, поэтому такое решение пойдёт только на пользу малышу, который родится уже в марте.

Читайте также:

Пострадала от таинственной травмы: Анну Курникову засняли в инвалидном кресле, на фото попали её дети от Энрике Иглесиаса

Шокирующие традиции Боливии: Сергей Лазарев удивил подписчиков новым контентом из путешествия

Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
#дети
#фото
#сми
#пост
#новости
#беременность
#актриса
#певец
#сша
Пострадала от таинственной травмы: Анну Курникову засняли в инвалидном кресле, на фото попали её дети от Энрике Иглесиаса
Папарацци сняли Анну Курникову в инвалидном кресле
29 января 2025, 12:12

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: соцсети)

Бывшая теннисистка Анна Курникова, мать троих детей Энрике Иглесиаса, всерьёз обеспокоила поклонников. Папарацци сняли женщину в инвалидном кресле.
Когда Курниковой был 21 год, ей пришлось уйти из большого спорта из-за травм. Что же с ней случилось сейчас?

В издании Hello были опубликованы снимки, сделанные на днях в Майями. На них запечатлены Анна в инвалидном кресте, которое катила вперёд ей подруга, и дети экс-спортсменки от всемирно известного певца. На фото можно заметить, что нога Курниковой помещена в массивный ортопедический сапог, а на одном из пальцев надет блиндаж. Всё это свидетельствует о перенесённой травме.

Фото: соцсети

Фотографам удалось заснять дочек Курниковой – семилетнюю Люси и четырёхлетнюю Марию. Брат-близнец Люси Николас в кадр не попал, как и сам 49-летний Иглесиас.

Семейный статус певца так и остаётся загадкой для фанатов, несмотря на то, что он живёт с Анной уже порядка 25 лет. Известно, что их роман начался в 2001 году после встречи на съёмках клипа на песню Иглесиаса «Escape».

Читайте также:

Шокирующие традиции Боливии: Сергей Лазарев удивил подписчиков новым контентом из путешествия

Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины

Алёна Водонаева убеждена, что Лерчек и Бьянка недоговаривают о близости с Natan в шоу на выживание
#дети
#мать
#фото
#травма
#сша
#спортсмены
#шоу-бизнес
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алёна Водонаева убеждена, что Лерчек и Бьянка недоговаривают о близости с Natan в шоу на выживание
Алёна Водонаева убеждена, что у Лерчек и Бьянки была близость с Natan
29 января 2025, 11:45

Алена Водонаева (фото: соцсети)

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева уверена, что блогер Лерчек и певица Бьянка что-то недоговаривают насчёт интрижек с рэпером Natan во время шоу на выживание. Несмотря на то, что все трое пытаются доказать отсутствие какой-либо близости, Алёна уверена в обратном.
Блогер отметила, что у неё везде свои люди, которые предоставили достоверную информацию. Согласно полученным данным, Natan не только целовался на шоу, было что-то посерьёзнее.

«"Дом-2", только у нормальных людей он был в 20 лет, а у них во время седых волос на одном месте», – отметила Водонаева.
Также она указала на то, что Natan сам портит собственную репутацию, открыто говоря об интрижках и изменах, не беспокоясь при этом о семье. Она назвала его невоспитанным и некультурным человеком, который не беспокоиться о состоянии своей семьи, даже несмотря на то, что с супругой он развёлся.

«Это неумный человек. Сейчас, на время хайпа шоу, он Петрушка, который развлекает зрителей», – подчеркнула Алена.
Кроме того, она добавила, что для неё женатые мужчины – это табу. Она даже с близкими подругами не решается их обсуждать.

Читайте также:

«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности

«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле

«Люблю, когда мужчина на мне»: Седокова, Водонаева, Семенович и другие звезды рассказали об идеальном сексе
#дом
#семьи
#звёзды
#человек
#мужчины
#шоу
#блогер
#шоу-бизнес
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
29 января 2025, 11:23

Певец Дмитрий Маликов (фото: социальные сети)

29 января известный российский музыкант Дмитрий Маликов отмечает 55-летие. Он прославился как певец, композитор, пианист и актер, чьи хиты в 90-е годы звучали на всех радиостанциях страны и остаются популярными по сей день. Помимо эстрадных песен, Маликов уже более 35 лет создает инструментальную музыку. О его творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».

Детство и юность Дмитрия Маликова


Маликов родился 29 января 1970 года в Москве в творческой семье. Его отец, Юрий Маликов, основал популярный ансамбль «Самоцветы», а мать, Людмила Вьюнкова, была балериной и певицей.

С раннего детства Дмитрий начал заниматься музыкой, хотя не всегда относился к учебе серьезно и иногда пропускал занятия.

«Начинающий пианист делал это неохотно и частенько сбегал от своего учителя музыки, ныне известного органиста Алексея Шмитова, который всегда говорил, что он не станет музыкантом. Но отцовский ремень, лежавший на крышке рояля, и творческая атмосфера, в которой рос Дмитрий, определили его дальнейшую судьбу», — написано в официальной биографии музыканта.

Однако это не помешало ему успешно окончить музыкальную школу, затем поступить в Мерзляковское училище, а позже — в Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского. В 1994 году он завершил обучение с отличием, получив красный диплом.

Дмитрий Маликов в детстве (фото: социальные сети)

Начало карьеры и первая популярность


Карьера Дмитрия Маликова на эстраде началась 25 июня 1988 года, когда он выступил на празднике газеты «Московский комсомолец» в Зеленом театре, исполнив две свои песни — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь».

Его популярность быстро росла: уже через два года, в возрасте 20 лет, он давал сольные концерты на сцене спорткомплекса «Олимпийский», который вмещает 18 тысяч зрителей. В 1993 году вышел его первый сольный альбом «С тобой».

Однако Дмитрий Маликов не ограничивался только эстрадной музыкой. Он выступал с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» и ансамблем Юрия Башмета «Солисты Москвы», играл с известными пианистами Ричардом Клайдерманом и Робертом Уэллсом.

Кроме того, певец сотрудничал с английским композитором Майклом Найманом, инструментальная музыка которого используется в многочисленных фильмах и телепрограммах.

Увел молодую жену из семьи и сделал пластическую операцию: как сегодня живёт народный артист России Александр Пашутин
Увел молодую жену из семьи и сделал пластическую операцию: как сегодня живёт народный артист России Александр Пашутин

Творчество Дмитрия Маликова


Дмитрий Маликов выпустил свой первый сольный альбом «С тобой» в 1993 году. В том же году он записал сингл «Don't Be Afraid» в Германии.

Затем последовали альбомы «Иди ко мне» (1994), «100 ночей» (1996), «Звезда моя далекая» (1998), «Бисер» (2000), «Love story» (2002).

Альбом «С чистого листа» (2008) принес ему особый успех, став хитом на российских радиостанциях.

В 2009 году вышел альбом «Моя, Моя», в 2013-м — «25 », посвященный 25-летию его карьеры. Далее последовали «Cafe Safari» (2014) и мини-альбом «Как не думать о тебе» (2017). В 2019 году он представил новый хит «Танцуй моя любовь».

Певец Дмитрий Маликов (фото: социальные сети)

Актёрская карьера


Дмитрий Маликов проявил себя не только как музыкант, но и как актер. Он снялся в фильмах «Увидеть Париж и умереть» (1992), «Звездный дождь» (2004), «Здрасьте, я ваше папо!» (2006), а также в популярном сериале «Моя прекрасная няня» (2005-2006).

Кроме того, он принимал участие в музыкальных фильмах «Старые песни о главном-2» (1997) и «Старые песни о главном-3» (1998). Маликов также написал музыку к сериалу «И все-таки я люблю».

Также Дмитрий несколько лет вел программу «Спокойной ночи, малыши».

Дмитрий Маликов в программе «Спокойной ночи, малыши» (фото: социальные сети)

Роман с Натальей Ветлицкой


Дмитрий Маликов познакомился с Натальей Ветлицкой во время гастролей в Евпатории в июне 1988 года. Он выступал вместе с такими артистами, как Сергей Пенкин, Сергей Крылов и группа «Ласковый май», а Наталья была частью группы «Мираж».

После знакомства у музыкантов завязался роман, и они прожили три года в гражданском браке. Однако, несмотря на глубокие чувства, пара рассталась, поняв, что они не подходят друг другу.

После расставания Дмитрий посвятил Ветлицкой песню «Душа», которую она сама и исполнила.

«Она выступала на моём юбилейном концерте в 2020-м. А за полгода до этого попросила разрешения на использование песни "Душа", которую я для нее написал. "Конечно, без проблем, — сказал я. — Но у меня есть просьба — будешь в Москве, выступи у меня на юбилее с этой песней". И она её спела. Мне было тогда не до общения. И ей тоже. Она живет в Испании. Мы несколько раз переписывались. На этом всё общение и закончилось», — рассказал Маликов в беседе с «АиФ» про общение с бывшей возлюбленной.

Жена Дмитрия Маликова


Дмитрий Маликов женился на дизайнере Елене Изаксон, которая стала его первой и единственной законной супругой. Они познакомились в 1992 году, а в 2000 году, после рождения дочери Стефании, официально зарегистрировали брак.

«С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться узнать эту девушку ближе! Я почувствовал, что это судьба!», — написал певец в своих соцсетях.

Елена родом из Казани, она окончила режиссерский факультет ВГИКа и успела сняться в нескольких фильмах.

Дмитрий Маликов с женой Еленой (фото: социальные сети)

На момент их знакомства у Елены уже была дочь Ольга, которая родилась в 1985 году в предыдущем браке девушки. Ольга стала известным фотографом, получила образование в МГИМО и в Париже, а сейчас находится в браке с бизнесменом Джамалом Халиловым.

Дети музыканта


У Дмитрия Маликова и его жены Елены двое детей — Стефания и Марк.

Дочь Стефания у пары родилась 13 февраля 2000 года. В настоящее время успешно развивает собственный бизнес в модной индустрии, активно участвует в музыкальных проектах и ведет различные телевизионные шоу.

В 2021 году она получила диплом МГИМО по специальности «Журналистика».

Дмитрий Маликов с детьми (фото: социальные сети)

Стоит отметить, что у артиста есть композиция «Стефания», которую он посвятил дочери.

«С появлением Стеши я многое осознал. Во мне появилось ещё больше благодарности, нежности, ответственности. Я стал увереннее абсолютно точно счастливее», — поделился Маликов.

Младший сын семьи Марк появился на свет 24 января 2018 года благодаря суррогатной матери. В интервью Наталье Подольской Дмитрий рассказал, что они с женой давно мечтали о втором ребенке и в конечном итоге приняли решение обратиться к услугам суррогатной матери.

Певец признался, что это решение далось им нелегко. Однако он выразил сожаление, что они не сделали этого раньше, ведь тогда у семьи могла бы быть возможность воспитывать не двух, а трех детей.

Дмитрий Маликов с женой и детьми (фото: социальные сети)

Как сейчас живёт Дмитрий Маликов


Дмитрий Маликов продолжает гастролировать, выступая с инструментальной музыкой в филармониях по всей России. 2 февраля он даст сольный концерт в Санкт-Петербурге, посвященный своему 55-летию. Несмотря на плотный график, музыкант много времени проводит с семьей.

Несколько лет назад он приобрел дом в Подмосковье, стоимость которого, по данным НТВ, составляет 1 миллиард рублей.

Особняк в три этажа построен из натурального белого камня и украшен мраморными колоннами. В доме есть просторная терраса с камином и мебелью из ротанга, а на участке — идеально ухоженный газон и березовая роща. По Жена Дмитрия мечтала организовать огород и теплицу. Семья активно занимается обустройством дома и прилегающей территории.

Читайте также:

«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности

«Мужчина ее избил, а она его утешит»: почему «отменили» Регину Тодоренко? Скандальные высказывания и тайны ее брака с Топаловым

Тайная жизнь Софьи Каштановой: скрытая беременность, роман с женатым, рождение детей в Мексике и загадочный муж-бизнесмен
#музыка
#семья
#певец
#концерт
#образование
#творчество
#музыкант
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шокирующие традиции Боливии: Сергей Лазарев удивил подписчиков новым контентом из путешествия
Лазарев остался под впечатлениями после посещения квартала Колунов в Боливии
29 января 2025, 11:23

Сергей Лазарев (фото: соцсети)

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от путешествия по Боливии и опубликовал шокирующий контент.
Сейчас российский исполнитель находится в южноамериканской стране. Он посетил с виду красивую яркую улочку, украшенную зонтиками. Однако выяснилось, что это улица Колунов, на которой располагается «Рынок ведьм».

Лазарев попросил особо впечатлительных подписчиков не смотреть его сторис, в которых он показал выкидышей лам. Они продаются в лавках и используются для совершения различных обрядов.

Ранее в ходе путешествия певец рассказал, что столкнулся с проблемами здоровья на высоте более 4,5 тысяч метров. Лазарев отправился в горы, где внезапно почувствовал себя плохо. Артист испугался, вспомнив, что на такой высоте смерть может наступить всего через несколько часов после появления первых симптомов недомогания.

Однако подписчики поспешили успокоить Лазарева, отметив, что такая реакция организма вызвана непривычно экстремальными условиями, но никакой угрозы для его жизни нет.

Читайте также:

Сергей Лазарев подхватил опасную болезнь на отдыхе

«В чем мать родила»: Лазарев рассказал пикантные подробности встречи с Дуа Липой

Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
#певец
#рынок
#болезнь
#улица
#страны
#путешествия
#артист
#боливия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Повредились ягодичные импланты»: Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок «Выживалити»
Милану Тюльпанову госпитализировали со съемок «Выживалити» из-за травмы ягодиц
29 января 2025, 11:17

Милана Тюльпонова

14 февраля на канале «Пятница!» состоится премьера нового сезона «Выживалити». В рамках проекта звезды российского шоу-бизнеса, а также профессиональные спортсмены преодолевают различные испытания ради победных 10 миллионов рублей.
31-летняя Милана Тюльпанова упала во время одного из испытаний упала и почувствовала сильную боль в ягодицах. Это произошло еще в августе на съемках реалити-шоу в Кабардино-Балкарии. Ей понадобилась экстренная помощь врачей. Девушку госпитализировали с подозрением на воспаление, однако позже стало понятно, что при ударе повредились ягодичные импланты.

По данным «СтарХит», ситуация действительно оказалась серьезной. Врачи настаивали, что Тюльпанова нуждается в экстренной операции, чтобы не развился сепсис, однако девушка отказалась и решила ограничиться консервативным лечением. В настоящее время ее состояние улучшилось.

Ранее Тюльпанова признавалась, что, помимо ягодиц, увеличила грудь, а также сделала ринопластику. По ее словам, она все это делала из-за низкой самооценки.

Читайте также:

Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины

«Нет смысла скрывать»: Даня Милохин рассказал об отношениях с Викторией Медведевой

Певица Нюша вышла на красную дорожку с новым спутником
#врачи
#помощь
#страны
#шоу
#операции
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины
Народный артист РФ Юрий Назаров призвал гнать из страны Филиппа Киркорова
29 января 2025, 11:06

Филипп Киркоров (фото: соцсети)

Филипп Киркоров снова вошёл «не в ту дверь», выступив на еврейской свадьбе в Нью-Йорке, где присутствовали гости, поддерживающие Украину. Народный артист России Юрий Назаров пришёл в ужас от этой новости и заявил, что певца пора гнать из страны.
Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте, а в зале присутствовала организатор мероприятия в поддержку Украины Алена Галушко. Певец исполнил несколько песен на русском, азербайджанском языках и иврите.

Киркоров никак не прокомментировал своё заграничное выступление, а вот Назаров молчать не стал. Он предложил певцу остаться там навсегда, если ему так нравиться унижаться перед «цивилизованным миром».

«Это тёмный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей», – отметил артист.
В конце 2023 года репутация Филиппа Киркорова сильно пострадала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Певец признал свою вину, но по-прежнему заявляет, что стал жертвой ситуации. Также он всё ещё держит обиду на Настю, которая публично не извинилась перед ним за приглашение на такое скандальное мероприятие.

Читайте также:

Киркоров спел на свадьбе в Нью-Йорке: выступление с Кристиной Орбакайте, песни на иврите и поддерживающие Украину гости

Психоаналитик раскрыла, как Киркоров «ломает психику» собственной дочери

«Её рука»: Стало известно, кто бережет Филиппа Киркорова на небесах
#певец
#мероприятия
#артист
#люди
#киркоров
#украина
#россия
#нью-йорк
#свадьба
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нет смысла скрывать»: Даня Милохин рассказал об отношениях с Викторией Медведевой
Даня Милохин рассказал о своих отношениях с Викторией Медведевой
29 января 2025, 10:33

Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

В 2022 году «во всех утюгах страны» гремело шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Одной из самых ярких пар проекта был дуэт Евгении Медведевой Дани Милохина.
Их выступления были настолько органичными, отличались такой нежностью и страстью, что зрители заподозрили, что пру связывают романтические отношения и за пределами льда, напоминает издание StarHit. Сами звёзды, впрочем, шутили, что их заставляет целоваться строгий тренер Илья Авербух ради «достоверности номера».

Наконец в шоу «Правда за деньги» блогер решил больше не скрывать от общественности свой роман с фигуристкой. На прямой вопрос о том, был ли у них отношения вне льда, он ответил однозначно утвердительно.

«Я подумал… Нет смысла скрывать. Если я скажу неправду, вы поймете», — поделился Милохин.

Стоит отметить, что Даня бросил Евгению в разгар проекта, на полпути к финалу.

«Мы потренировались, попрощались, я поехала домой спать. Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернется», — рассказывала тогда Медведева.

Ему экстренно нашли замену в лице звезды фильма «Серебряные коньки» Фёдора Федотова. С ним фигуристка «докатала» до конца шоу.

«Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Федор Федотов — мой герой вообще!» — восхищалась Медведева новым партнером по проекту.

Читайте также:

Даня Милохин заявил о близких отношениях с Евгенией Медведевой

Даня Милохин представил подписчикам свою новую возлюбленную Дарину Зеленскую

«Дети не ходят в школу»: Семья Дани Милохина решила уехать из Анапы после поджога
#тренер
#зрители
#коньки
#герой
#звёзды
#шоу
#отношения
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певица Нюша вышла на красную дорожку с новым спутником
29 января 2025, 10:26

Нюша (фото: соцсети)

Певица Нюша накануне посетила вечеринку в честь китайского Нового года в одном из столичных баров. Однако, неожиданно для всех присутствующих, на красную дорожку она вышла не одна.
Звезда позировала фотографам в шёлковом платье с открытой спиной в азиатском стиле. Рядом с ней стоял 24-летний участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин, который недавно присоединился к команде участников нового сезона шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!». Ранее их вместе не замечали.

В ходе мероприятия Нюша много общалась с журналистами. Артистка открыто говорила о личной жизни. Она отметила, что её любимый мужчина может иметь любую профессию, и неважно, «серьёзная» это должность или нет.

«Мне кажется, что нет несерьёзных профессий, потому что все мужчины разные. Если у мужчины это любимое дело, то почему к этому нужно относиться как-то не так. Нужно с уважением относиться к тому, что делает вторая половинка», – отметила певица.
Прошлым летом 34-летняя исполнительница развелась с мужем Игорем Сивовым. При этом бывшие супруги поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием шестилетней дочери Серафимы-Симбы и трёхлетнего сына Саффрона.

Читайте также:

«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене

Веселятся вместе, будто не делили детей в суде: Нюша воссоединилась с Сивовым на 6-летии дочери

Певица Нюша подала иск о расторжении брака с мужем
#певица
#развод
#супруги
#мероприятия
#мужчины
#мужчина
#отношения
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире в Москве
Актёр Владимир Стеклов упал в обморок в собственной квартире в Москве
29 января 2025, 10:08

Владимир Стеклов (фото: соцсети)

Звезда сериала «Кадетство» упал в обморок в своей квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько дней назад народный артист России Владимир Стеклов обратился за помощью к врачам, когда ему резко стало плохо в собственной квартире в Москве.

Прибывшая по адресу бригада скорой помощи осмотрела артиста. Он был очень бледным, и заключение врачей гласило, что причиной обморока стало резкое понижение давление, что, в свою очередь, привело к ухудшению кровообращения мозга.

По предварительной версии, такое состояние вызвала острая сердечная недостаточность.

Стеклов отказался от госпитализации, пожелав лечиться амбулаторно. В настоящее время он продолжает выступать в театре.

Напомним, что в конце августа прошлого года у актёра диагностировали онкологию, он перенёс операцию по удалению опухоли.

Читайте также:

Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении

Лолиту Милявскую продолжают преследовать напасти

Умерла актриса Шепард, работавшая с Элвисом Пресли
#артист
#здоровье
#москва
#скорая помощь
#заболевания
#квартира
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате