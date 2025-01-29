Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины

Филипп Киркоров (фото: соцсети)
Филипп Киркоров снова вошёл «не в ту дверь», выступив на еврейской свадьбе в Нью-Йорке, где присутствовали гости, поддерживающие Украину. Народный артист России Юрий Назаров пришёл в ужас от этой новости и заявил, что певца пора гнать из страны.
Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте, а в зале присутствовала организатор мероприятия в поддержку Украины Алена Галушко. Певец исполнил несколько песен на русском, азербайджанском языках и иврите.
Киркоров никак не прокомментировал своё заграничное выступление, а вот Назаров молчать не стал. Он предложил певцу остаться там навсегда, если ему так нравиться унижаться перед «цивилизованным миром».
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Киркоров никак не прокомментировал своё заграничное выступление, а вот Назаров молчать не стал. Он предложил певцу остаться там навсегда, если ему так нравиться унижаться перед «цивилизованным миром».
«Это тёмный человек. Такие люди холуйствуют перед Западом. Никакой культурой там и не пахло. Надо уметь вовремя и аргументированно посылать таких личностей», – отметил артист.В конце 2023 года репутация Филиппа Киркорова сильно пострадала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Певец признал свою вину, но по-прежнему заявляет, что стал жертвой ситуации. Также он всё ещё держит обиду на Настю, которая публично не извинилась перед ним за приглашение на такое скандальное мероприятие.
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Анастасия Чинкова