Снова вошёл «не в ту дверь»: Назаров призвал гнать Киркорова из страны после выступления перед фанатами Украины

Филипп Киркоров снова вошёл «не в ту дверь», выступив на еврейской свадьбе в Нью-Йорке, где присутствовали гости, поддерживающие Украину. Народный артист России Юрий Назаров пришёл в ужас от этой новости и заявил, что певца пора гнать из страны.