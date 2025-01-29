Пострадала от таинственной травмы: Анну Курникову засняли в инвалидном кресле, на фото попали её дети от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: соцсети)
Бывшая теннисистка Анна Курникова, мать троих детей Энрике Иглесиаса, всерьёз обеспокоила поклонников. Папарацци сняли женщину в инвалидном кресле.
Когда Курниковой был 21 год, ей пришлось уйти из большого спорта из-за травм. Что же с ней случилось сейчас?
В издании Hello были опубликованы снимки, сделанные на днях в Майями. На них запечатлены Анна в инвалидном кресте, которое катила вперёд ей подруга, и дети экс-спортсменки от всемирно известного певца. На фото можно заметить, что нога Курниковой помещена в массивный ортопедический сапог, а на одном из пальцев надет блиндаж. Всё это свидетельствует о перенесённой травме.
Фото: соцсети
Фотографам удалось заснять дочек Курниковой – семилетнюю Люси и четырёхлетнюю Марию. Брат-близнец Люси Николас в кадр не попал, как и сам 49-летний Иглесиас.
Семейный статус певца так и остаётся загадкой для фанатов, несмотря на то, что он живёт с Анной уже порядка 25 лет. Известно, что их роман начался в 2001 году после встречи на съёмках клипа на песню Иглесиаса «Escape».
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В издании Hello были опубликованы снимки, сделанные на днях в Майями. На них запечатлены Анна в инвалидном кресте, которое катила вперёд ей подруга, и дети экс-спортсменки от всемирно известного певца. На фото можно заметить, что нога Курниковой помещена в массивный ортопедический сапог, а на одном из пальцев надет блиндаж. Всё это свидетельствует о перенесённой травме.
Фото: соцсети
Фотографам удалось заснять дочек Курниковой – семилетнюю Люси и четырёхлетнюю Марию. Брат-близнец Люси Николас в кадр не попал, как и сам 49-летний Иглесиас.
Семейный статус певца так и остаётся загадкой для фанатов, несмотря на то, что он живёт с Анной уже порядка 25 лет. Известно, что их роман начался в 2001 году после встречи на съёмках клипа на песню Иглесиаса «Escape».
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Анастасия Чинкова