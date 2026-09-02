Майли Сайрус угнала у россиянки юзернейм в соцсети
Американская певица Майли Сайрус забрала себе юзернейм у россиянки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Артистка поменяла никнейм в соцсети X и отказалась от фамилии, оставив только имя Miley. Но учётная запись с таким логином существовала на платформе уже много лет и принадлежала россиянке Ксении.
Девушка когда-то вела там блог, публиковала шутки и остроумные заметки, однако со временем забросила аккаунт и перестала выкладывать новый контент. В подобных ситуациях представители знаменитостей или компаний обычно связываются с владельцами аккаунтов и договариваются о выкупе никнейма.
Но Ксения заявила, что не получала ни писем, ни официальных запросов от команды певицы или администрации соцсети. Вместо этого платформа самостоятельно забрала у неё учётную запись и передала желанный юзернейм Майли Сайрус.
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