Майли Сайрус угнала у россиянки юзернейм в соцсети

02 сентября 2026, 11:13

Россиянка потеряла аккаунт в соцсети X из-за Майли Сайрус

Майли Сайрус (Фото: Instagram* @mileycyrus)

Американская певица Майли Сайрус забрала себе юзернейм у россиянки. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.