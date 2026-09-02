Данила Козловский отреагировал на обвинение бывшей супруги в невыплате алиментов

02 сентября 2026, 02:51

Актёр Козловский отверг обвинения Зуевой в отказе выплачивать алименты на дочь

Данила Козловский (Фото: Instagram* @danilakozlovsky)

Звезда российского кинематографа Данила Козловский выступил с опровержением заявлений бывшей супруги о невыплате алиментов на дочь. Обвинения Ольги Зуевой он прокомментировал в личном блоге.





Актёр подчеркнул, что искренне любит ребёнка и оказывает ему всестороннюю поддержку, в том числе материальную. По его словам сведения об уклонении от финансовых обязательств в отношении дочери не соответствуют реальности.



«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребёнком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности», — написал Козловский.