Данила Козловский отреагировал на обвинение бывшей супруги в невыплате алиментов
Актёр Козловский отверг обвинения Зуевой в отказе выплачивать алименты на дочь
Звезда российского кинематографа Данила Козловский выступил с опровержением заявлений бывшей супруги о невыплате алиментов на дочь. Обвинения Ольги Зуевой он прокомментировал в личном блоге.
Актёр подчеркнул, что искренне любит ребёнка и оказывает ему всестороннюю поддержку, в том числе материальную. По его словам сведения об уклонении от финансовых обязательств в отношении дочери не соответствуют реальности.
«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребёнком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности», — написал Козловский.Актёр также отметил, что стремился урегулировать разногласия с экс‑супругой без привлечения судебных инстанций. Он призвал представителей СМИ воздержаться от поспешных выводов и не раздувать ситуацию.
Напомним, Зуева утверждает, что не получает никаких средств на содержание их шестилетней дочери Оды‑Валентины. В результате бывшая супруга знаменитости была вынуждена обратиться в суд после того, как сторонам не удалось достичь договорённости в мирном порядке.