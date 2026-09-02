«Важна популярность»: Лоза резко отреагировал на дебют Дмитриенко в шоу «Голос.Дети»
Лоза высмеял дебют Вани Дмитриенко в качестве члена жюри на шоу «Голос.Дети»
Певец Юрий Лоза высказался о назначении Вани Дмитриенко наставником в шоу «Голос.Дети». В интервью «Газете.Ru» музыкант раскритиковал подход создателей проекта.
Он заявил, что при выборе наставников приоритет отдаётся не профессиональным умениям, а медийной узнаваемости. По мнению Лозы, практика привлечения в жюри популярных артистов, чья компетентность в вокале вызывает вопросы, уже превратилась в устойчивую тенденцию.
«Если хрипатый матерщинник Шнуров и рэпер Вася (Баста) могут быть наставниками вокалистов, то почему бы не посадить в это кресло Ваню Дмитриенко? Для канала важна исключительно популярность», — сказал артист.Кроме того, Лоза допустил, что в дальнейшем в жюри вокального конкурса могут оказаться знаменитости, вообще не связанные с музыкой — например востребованные актёры, снимающиеся в сериалах.