«Важна популярность»: Лоза резко отреагировал на дебют Дмитриенко в шоу «Голос.Дети»

02 сентября 2026, 05:17

Лоза высмеял дебют Вани Дмитриенко в качестве члена жюри на шоу «Голос.Дети»

Ваня Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Певец Юрий Лоза высказался о назначении Вани Дмитриенко наставником в шоу «Голос.Дети». В интервью «Газете.Ru» музыкант раскритиковал подход создателей проекта.





Он заявил, что при выборе наставников приоритет отдаётся не профессиональным умениям, а медийной узнаваемости. По мнению Лозы, практика привлечения в жюри популярных артистов, чья компетентность в вокале вызывает вопросы, уже превратилась в устойчивую тенденцию.



«Если хрипатый матерщинник Шнуров и рэпер Вася (Баста) могут быть наставниками вокалистов, то почему бы не посадить в это кресло Ваню Дмитриенко? Для канала важна исключительно популярность», — сказал артист.