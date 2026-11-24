24 ноября 2026, 13:55

Олег Харитонов (Фото: кадр из фильма «Шаман. Новая угроза»)

До 40 лет он был холостяком. В 47 — отец четверых детей и хозяин хутора в горах, куда «выселил» свою жену и детей. Олег Харитонов, знакомый миллионам по роли майора Туманова, удивляет не только на экране. Что заставило звезду «Паутины» променять Москву на деревенскую жизнь и почему сегодня семья снова в городской суете, расскажет «Радио 1».





Содержание Звезда «Паутины»: биография и творческий путь Театральная карьера и кинематограф Личная жизнь майора «Туманова» Хутор вместо Москвы Что сейчас?

Звезда «Паутины»: биография и творческий путь

Театральная карьера и кинематограф



Олег Харитонов (Фото: кадр из фильма «Паутина-6»)

Личная жизнь майора «Туманова»

«Я сразу как-то остыл к жене»: почему Бутман винит Авербуха в разводе и как в свои 65 делит постель с 33-летней супругой

Хутор вместо Москвы



Олег Харитонов (Фото: кадр из фильма «Криминальное наследство»)

«Это очень полезно для супружеских отношений, поскольку можно понять, насколько они тебе дороги», — объяснял актёр «Utro.ru».

«Они побыли на хуторе, напитались природой, узнали деревенскую жизнь, а теперь узнают и городскую — с Эрмитажем, с театрами», — делился звезда в беседе.

Что сейчас?