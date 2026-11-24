Жена с четырьмя детьми на хуторе без газа и связи, он — в Москве. Куда выселил семью звезда «Паутины» Олег Харитонов
До 40 лет он был холостяком. В 47 — отец четверых детей и хозяин хутора в горах, куда «выселил» свою жену и детей. Олег Харитонов, знакомый миллионам по роли майора Туманова, удивляет не только на экране. Что заставило звезду «Паутины» променять Москву на деревенскую жизнь и почему сегодня семья снова в городской суете, расскажет «Радио 1».
Звезда «Паутины»: биография и творческий путьОлег Ремирович Харитонов родился 25 ноября 1967 года в Ленинграде. Его отец, Рэм Харитонов, работал архитектором и ювелиром, занимался скульптурой и медальерным искусством. Мать, Юлия, была инженером-гальваником. С семи лет Олег выступал как солист Государственного детского хора Ленинградского радио и телевидения.
После окончания школы поступил в ЛГИТМиК, где учился на курсе Владимира Подгородинского. Правда, путь в профессию оказался долгим: он стал студентом только с третьей попытки. Между перерывами были армия и работа на заводе. Во время обучения Харитонов участвовал в постановках театра рок-оперы, включая «Ромео и Джульетту» и «Юнону и Авось». Окончил институт в 1994 году.
Театральная карьера и кинематографПолучив диплом, работал в театре «Причастие», гастролировал по Европе. В начале 2000-х годов переехал в Москву и в 2003 году был принят в труппу Московского академического театра имени Маяковского. За более чем 20 лет службы в театре он исполнил роли в спектаклях «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Братья Карамазовы», «Чума на оба ваши дома» и многих других. Дебют в кино состоялся в 2002 году, когда Харитонову было 35 лет, в детективном сериале Ивана Щеголева «Смотрящий вниз», где он снялся вместе с Андреем Соколовым и Никитой Джигурдой. А широкую известность актёру принесла роль майора Фёдора Туманова в детективном сериале «Паутина», премьера которого состоялась в 2007 году.
Его персонаж — старший оперуполномоченный уголовного розыска. Сериал имел большой успех и продлился 11 сезонов. Параллельно Харитонов снимался в таких проектах, как «Карпов», «Громовы», «Розыск». В 2025 году вышли фильмы с его участием: мелодрама «Негоген» с Еленой Валюшкиной, «Маргарита» и драма «Инициация».
Личная жизнь майора «Туманова»До 40 лет Олег Харитонов был заядлым холостяком. Встреча с будущей женой произошла на психологическом тренинге, в праздник 8 Марта. Увидев прекрасную незнакомку, артист потерял голову. Светлана преподавала йогу, занималась саморазвитием и к тому моменту владела пятью магазинами эзотерической сувенирной продукции в Москве.
Сам «майор» описывает знакомство провокационно: «Мне навстречу шла девушка. Я её остановил и поцеловал». Светлана описывала эту историю более сдержанно: «Можно сказать, у нас случилась любовь с первого поцелуя». Через год они поженились. По словам актёра, любовь — это «просто дарить душевное тепло близкому человеку. Бескорыстно и радостно». В их семье важны свобода и взаимное уважение.
«Я сразу как-то остыл к жене»: почему Бутман винит Авербуха в разводе и как в свои 65 делит постель с 33-летней супругой
Харитонов впервые стал отцом в 40 лет. Через девять месяцев после свадьбы появился Роман. Потом в течение пяти лет супруга родила ещё троих: дочь Варвару и сыновей Фёдора и Евграфия. Троих из них она рожала дома. Старшего сына Романа Харитонов описывает как человека с «мощной яркой эмоцией» — именно поэтому его не отдали в актёры, а отправили на карате тренировать волю. А младшего, Фёдора, называет «самым позитивным и спокойным человеком в семье».
Хутор вместо МосквыВ 2014 году семья поехала в отпуск на хутор Папоротный в 55 километрах от Туапсе. Там меньше сотни жителей, нет газа, мобильная связь ловится плохо. Место понравилось настолько, что Харитоновы решили остаться. Дом выкупили на материнский капитал. Светлана с детьми жила там постоянно, Олег — в Москве, артист был занят на съёмках и в театре. Виделись изредка.
«Это очень полезно для супружеских отношений, поскольку можно понять, насколько они тебе дороги», — объяснял актёр «Utro.ru».Измен, по его словам, не было: «Они невозможны, если человек тебе дорог». Однако в последние годы ситуация изменилась. Семья перебралась в Петербург — в четырёхкомнатную квартиру вместе с матерью Олега.
«Они побыли на хуторе, напитались природой, узнали деревенскую жизнь, а теперь узнают и городскую — с Эрмитажем, с театрами», — делился звезда в беседе.