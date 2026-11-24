Волочкова раскрыла состояние Джигурды после инфаркта
Волочкова заявила, самочувствие Джигурды улучшилось
Анастасия Волочкова рассказала о состоянии Никиты Джигурды после перенесенного обширного инфаркта. Подробностями она поделилась в беседе с РИА Новости.
Бывшая прима Большого театра отметила, что сейчас актер находится в стабильном состоянии, а его самочувствие улучшилось. Балерина добавила, что Джигурда идет на поправку благодаря своевременной помощи врачей.
«Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли», — сказала Волочкова.Ранее пиар-директор артиста Екатерина Арман заявила, что тот давно страдает от проблем с сердцем. По ее словам, в окружении Джигурды «сильно перепугались», но теперь он под наблюдением медиков. Арман выразила мнение, что «Вселенная пока не готова отпускать» актера, у которого остались «грандиозные планы на эту жизнь».