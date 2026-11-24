24 ноября 2026, 18:34

Волочкова заявила, самочувствие Джигурды улучшилось

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о состоянии Никиты Джигурды после перенесенного обширного инфаркта. Подробностями она поделилась в беседе с РИА Новости.





Бывшая прима Большого театра отметила, что сейчас актер находится в стабильном состоянии, а его самочувствие улучшилось. Балерина добавила, что Джигурда идет на поправку благодаря своевременной помощи врачей.

«Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли», — сказала Волочкова.