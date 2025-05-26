Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)
20-летняя Александра Трусова и 24-летний Макар Игнатов готовятся стать родителями. По словам спортсменки, ее первая беременность протекает хорошо.
Макар Игнатов рассказал, как по ночам ходил за арбузами, чтобы порадовать возлюбленную.
Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.
Напомним, влюбленные поженились 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за несколько месяцев.
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*Запрещен в РФ
«Я за арбузом ходил два раза», — признался фигурист в беседе с «7Дней».
Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.
Напомним, влюбленные поженились 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за несколько месяцев.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова