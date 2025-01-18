В больнице рассказали о провалах памяти у Юрия Николаева

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Ранее 76-летнего Николаева перевели в реабилитационный центр, где артист начал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Уточняется, что специалистам предстоит заново научить телеведущего самостоятельно передвигаться после операции на бедре.
Близкие Николаева в настоящее время не комментировали данную информацию.
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