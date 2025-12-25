«Мне повезло»: Иван Ургант высказался о смерти Веры Алентовой

25 декабря 2025, 20:55

Иван Ургант назвал смерть Веры Алентовой большой трагедией

Иван Ургант (Фото: Instagram* / @urgantcom)

Иван Ургант прокомментировал смерть народной артистки Веры Алентовой, с которой его связывала совместная работа в спектакле «Бешеные деньги» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.





В разговоре с News.ru телеведущий подчеркнул, что считает участие в одной постановке с актрисой большой удачей.





«Да, мы с Верой Валентиновной играли в одном спектакле <…> мне повезло. Вера Валентиновна была человеком честным, прямым, добрым, очень красивым и замечательным партнёром», — поделился Ургант.