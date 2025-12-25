«Мне повезло»: Иван Ургант высказался о смерти Веры Алентовой
Иван Ургант назвал смерть Веры Алентовой большой трагедией
Иван Ургант прокомментировал смерть народной артистки Веры Алентовой, с которой его связывала совместная работа в спектакле «Бешеные деньги» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
В разговоре с News.ru телеведущий подчеркнул, что считает участие в одной постановке с актрисой большой удачей.
«Да, мы с Верой Валентиновной играли в одном спектакле <…> мне повезло. Вера Валентиновна была человеком честным, прямым, добрым, очень красивым и замечательным партнёром», — поделился Ургант.По словам Ивана, уход Веры Алентовой стал для него и для всего театрального сообщества настоящей трагедией. Он отметил, что актриса обладала редким сочетанием профессионализма и человеческого тепла, которое чувствовалось и на сцене, и за её пределами.