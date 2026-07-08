«Она просто висела»: Пригожин подтвердил закрытие компании No secret by Valeria

08 июля 2026, 21:10

Иосиф Пригожин подтвердил прекращение работы компании No secret by Valeria

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Сервис доставки еды No secret by Valeria, совладельцами которого были певица Валерия и бизнесмен Эмин Агаларов, давно прекратил работу. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин, входивший в число учредителей.





В беседе с «Газетой.Ru» Иосиф Игоревич сообщил, что организация фактически не функционировала длительное время.

«Мы давно закрыли эту компанию, но почему-то она до сих пор существовала. Там давно не ведётся никакая операционная деятельность. Она просто висела и никакой ценности уже не имела. То же самое будет со всеми направлениями, где мы есть — выйдем из всех компаний. Это только те, которые не генерят доход и просто спят», — сказал Пригожин.