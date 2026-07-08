«Она просто висела»: Пригожин подтвердил закрытие компании No secret by Valeria
Иосиф Пригожин подтвердил прекращение работы компании No secret by Valeria
Сервис доставки еды No secret by Valeria, совладельцами которого были певица Валерия и бизнесмен Эмин Агаларов, давно прекратил работу. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин, входивший в число учредителей.
В беседе с «Газетой.Ru» Иосиф Игоревич сообщил, что организация фактически не функционировала длительное время.
«Мы давно закрыли эту компанию, но почему-то она до сих пор существовала. Там давно не ведётся никакая операционная деятельность. Она просто висела и никакой ценности уже не имела. То же самое будет со всеми направлениями, где мы есть — выйдем из всех компаний. Это только те, которые не генерят доход и просто спят», — сказал Пригожин.Эмин Агаларов вышел из состава учредителей ООО «Гуд Фуд Стайл» 3 июля, следует из сведений Rusprofile. Юрлицо с 2018 года управляло проектом No secret by Valeria. Доли распределялись так: 70% у Агаларова, по 15% — у Валерии и Пригожина. В последние годы компания показывала нулевую выручку и убытки.