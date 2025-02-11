Максим Фадеев назвал певицу, знакомство с которой стало его главным сожалением в жизни

Максим Фадеев (Фото: Telegram @maxfadeev1)
Конфликт между продюсером Максимом Фадеевым и Наргиз произошел после того, как она, осудив СВО, покинула Россию. А в 2023-м Фадеев обвинил певицу, что она с 2019 года незаконно поет его песни.
«Остается непонятным, почему в ее репертуаре по сей день преобладают песни на «вражеском» русском языке, почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке», — недоумевал тогда Фадеев.
Казалось, что Фадеев до сих пор не остыл и испытывает искреннее сожаление от знакомства с Наргиз. Так, в рубрике «Вопрос – ответ» в соцсети у Максима спросили, что он считает самым большим сожалением в жизни.
«Мое знакомство с Н***з», — ответил мужчина, не пожелав даже имя ее написать полностью.
Ранее Фадеев рассказывал, что Наргиз всегда ненавидела Россию, она возмущалась «убогостью» концертных залов в провинции и в целом была недовольна «рожами» россиян
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Элина Позднякова