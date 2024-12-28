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«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам

Певица Наргиз Закирова (фото: соцсети)

Певица Наргиз Закирова (фото: соцсети)

Певица Наргиз Закирова вновь оказалась в центре скандала, обрадовавшись новости о гибели пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске. «Радио 1» расскажет подробнее о резонансных высказываниях артистки и причинах, по которым её брат поддержал идею возбудить против неё уголовное дело.

«Мало, конечно, но и на этом хорошо», — написала в своем Telegram-канале певица про смерть пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске.

Мало смертей




Певице, которая живёт в США, оказалось недостаточно трагедий и смертей — она стремится к ещё большему количеству кровопролития своих соотечественников, благодаря которым она стала знаменитой.

В интернете многие считают её действия попыткой вновь привлечь внимание к своей личности, так как в США она может заявить о себе только через политические высказывания — её музыка перестала быть интересна российской аудитории.

Блог Наргиз Закировой в социальных сетях отличается резкими высказываниями и злыми шутками. Посты наполнены оскорблениями и агрессивными выражениями против России.

Помогает ВСУ


В 2022 году Наргиз Закирова выступила против специальной военной операции. Ее резкие высказывания не остались незамеченными. В итоге ей закрыли въезд в Россию на 50 лет и она уехала в Узбекистан, где попыталась возродить карьеру, но безуспешно.

После неудачных гастролей в Европе, Наргиз переехала в США, где когда-то начинала карьеру барной певицей. Однако и там её творчество не нашло отклика.

Однажды певица попалась на розыгрыш российских пранкеров Лексуса и Вована. Один из них представился ей бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. В ответ певица рассказала, что поддерживает Украину, в том числе заявив, что финансирует ВСУ.

«Вы знаете, я не пиарю это и не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. Да, я делаю, я помогаю — на восстановление, либо каким-то беженцам, либо на ВСУ, это да, это имеет место быть», — рассказала она.

Наргиз также призналась, что, проживая в Москве, сильно мучилась из-за необходимости общаться с россиянами. Она заявила, что ведет «личную войну с Россией», выразив свою неприязнь к стране и её жителям.

«Малое количество людей за Украину, и очень многие идиоты совершеннейшие, радикалы всецело поддерживают СВО. Я приехала из США, являюсь большой патриоткой этой страны», — объявила певица.

Кроме того, в ходе общения с Вованом и Лексусом она заявила, что «хороший русский — мертвый русский».

Во всех своих проблемах Наргиз обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева, утверждая, что он активно мешает её карьере. По её словам, именно он стал причиной отмены её концертов в Швейцарии.

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Брат Наргиз не против возбудить дело против неё


Наргиз не поддержал даже её родной брат Саид Закиров. В интервью ИА Регнум он рассказал, что сестра открыто пожелала смерти его детям, у которых российские паспорта.

Мужчина поддержал тех, кто призывает возбудить против Наргиз уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме, отметив, что её поведение зашло за пределы допустимого.

«Я слов не нахожу, как без мата это комментировать. У меня дети с российскими паспортами, они родились в России, в Москве. Наргиз в открытую поддержала нацизм. Хороший русский — мертвый русский? Это она моим детям и супруге смерти желает? Это всё и в адрес моей семьи. Мне хочется жестко высказаться, но я воздержусь», — сказал Закиров.

Он также добавил, что в их семье всегда учили, что нацизм — это зло. Поэтому, услышав слова Наргиз в интервью, он был сильно шокирован.

«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении неё уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму. Еще и наколола себе эти татуировки. Я даже не знаю, как это комментировать вообще», — высказался Саид.

Певица Наргиз Закирова с братом (фото: соцсети)

Насмехается над предками


Кроме того, Закирова выложила в соцсети оскорбительную фотографию на 79-ю годовщину Победы, на которой изображены мешки для мусора в медалях, марширующие по Красной площади. Таким образом она оскорбила не только память жертв и ветеранов, но и своих собственных предков.

Помимо этого, она призывала собирать деньги на дроны для ВСУ, прикрепив номер карты для пожертвований.

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#скандал
«Да, миллион раз»: бывшая Лиама Пейна, на которой он планировал жениться, объявила о помолвке через два месяца после его смерти
28 декабря 2024, 11:24

Лиам Пейн (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)

Известный британский певец и участник группы One Direction Лиам Пейн хотел жениться на девушке Софии Смит, с которой он дружил с детства, но они расстались. Экс-избранница артиста 25 декабря объявила о своей помолвке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Девушка выходит замуж за своего бойфренда Джеймса Бриджвуда. Пара объявила о том, что они вместе, в июне 2022 года, а через полгода экс-возлюбленная Пейна поделилась, что ждёт ребёнка.
«Да, миллион раз! 25.12.24», — написала в соцсетях София, когда Бриджвуд сделал ей предложение.
Визажист One Direction Лу Тисдейл и сестра одного из солистов бой-бенда Луи Томлинсона Лотти поздравили Смит с помолвкой. Они написали: «О, Софи! Люблю!», «Плачу… Поздравляю!»


История любви Софии и Лиама



София была вместе с Лиамом с 2013 по 2015 год. Они дружили с детства, но встречаться начали намного позже.
«Я видел её в школе, мы болтали. Как-то я попросил у её сестры номер телефона. София была очень застенчивой и не подавала особых признаков того, что я ей нравлюсь, поэтому я просто предположил, что она не заинтересована во мне. К тому же я подумал, что она слишком хороша для меня в любом случае», — вспоминал Пейн в одном из интервью.
Артист рассказал, что они планировали пожениться, но не стали спешить, решив сосредоточиться на карьере. В итоге влюбленные прекратили свои отношения, из-за чего музыкант сильно переживал.
«Весь этот год я был в турне и вдали от неё. Мы так много времени проводили порознь. Но чтобы поступить правильно по отношению к кому-то, иногда лучше делать не то, чего хочет твоё сердце, а то, что лучше для этого человека», — делился своими эмоциями певец.
Напомним, что Лиам Пейн выпал из окна своего номера в отеле в Буэнос-Айресе 16 октября 2024 года. При падении артист получил травму, несовместимую с жизнью, - перелом основания черепа. Перед смертью певец устроил дебош в своём номере, разбив телевизор и ноутбук. Также полицейские нашли несколько свёртков с неустановленным веществом.

У Лиама остался семилетний сын Бир от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул, с которой он развёлся в 2018 году.

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Седоковой не было: как прошли похороны Яниса Тиммы и почему телефон, найденный возле его тела, скрывают от семьи
28 декабря 2024, 10:24

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)

В Латвии 27 декабря простились с баскетболистом Янисом Тиммой. Траурная церемония, объединившая прощание и панихиду, прошла в здании крематория, где тело спортсмена должны кремировать. О том, где будет захоронен прах Яниса не сообщается, пишет газета «Аргументы и факты».
На церемонии присутствовали родители баскетболиста, его старшая сестра Ледле и первая жена Тиммы Сана Оша, мать его единственного сына Кристиана. Приехали одноклассники Яниса и латвийские спортсмены, которые играли с ним на родине в одной команде. Был и глава баскетбольной ассоциации Латвии, экс-президент страны Раймонд Вейонис, который в своё время официально запретил Тимме играть в Латвии из-за отъезда в Россию и контракта с российской командой. О том, как прошли похороны спортсмена, читайте в материале «Радио 1».


Отец с трудом сдерживал слёзы



Папа Яниса, баскетбольный тренер Райтис Тимма сквозь слёзы произнёс: «Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю сына».

Мама баскетболиста и его сестра Ледле не захотели общаться с журналистами. А Сана Оша, с которой Янис прожил девять лет, накануне выложила большой пост в своей социальной сети.


Звонил сыну, когда рядом не было Анны



Первая жена баскетболиста рассказала, что пять лет с момента знакомства Тиммы с Седоковой обернулись кошмаром.
«<…> была полностью прервана коммуникация со всеми... как со мной, матерью ребёнка, так и с отцом, с матерью на годы... с друзьями... со всеми», — писала Сана.

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Она добавила, что если Янис звонил сыну, то только тогда, когда рядом не было Анны.

Сана призналась, что хочет забыть всю эту историю, как страшный сон.
«Многие из вас быстро всё забудут, но для нашей семьи эти события стали эмоционально травмирующими», — заключила первая жена спортсмена.

Седокова не приехала



Певицы Анны Седоковой, второй жены Тиммы, на похоронах не было. Накануне она опубликовала пост, в котором написала: «Я буду любить тебя вечно — на земле и на небе». Эти слова отличались от её первой реакции на известие, что спортсмен умер. Тогда, выйдя в эфир в слезах, Анна сказала, что в последнее время её жизнь «превратилась в ад».

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)


На похороны Яниса привезли его любимую собаку по кличке Бу


На церемонию прощания с Тиммой из Майами прилетел и его друг Марк Пугачев, он привёз родителям любимую собаку спортсмена — Бу.

Когда Янис уезжал из США в Москву, чтобы помириться с Седоковой, он оставил животное на две недели у Пугачёва. Марк приютил у себя собаку и пообещал, что привезёт её родителям. Обещание он выполнил.

В своих постах в соцсетях Пугачев отметил, что телефон, который лежал рядом с телом Тиммы, его родителям не отдали. Марк считает, что нужно опубликовать последнюю переписку Яниса с Анной, чтобы выяснить, почему спортсмен решился на отчаянный шаг.

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Девять абортов и эскорт: дочь Даны Борисовой повторила страшные ошибки матери. О чем пожалела 16-летняя наследница
28 декабря 2024, 10:24

Дана Борисова (Фото: соцсети)

Эпатажная телеведущая Дана Борисова не раз оказывалась предметом обсуждения общественности. На этот раз в центре внимания оказалась её новая попытка похудеть с помощью инъекций, к которой присоединилась и её 17-летняя дочь, получившая возможность использовать тот же препарат с согласия матери. Что возмутило поклонников артистки и как юная дочь повторила ошибки матери расскажет «Радио 1».

Эскорт и наркотики


Жизнь Борисовой изменилась, когда её популярность начала угасать. Карьера телеведущей пошла на спад, и личные проблемы привели её к алкоголю, а затем и к наркотикам. В 2020 году она шокировала своих подписчиков, признавшись, что зарабатывала на наркотики, используя своё тело. Чтобы справиться с трудностями, она часто обращалась к клиентам в состоянии опьянения.
«В моем эскортном прошлом такое случалось несколько раз. Я приезжала на встречи с мужчинами и была в таком состоянии, что трудно даже представить. Я принимала всё, что могла, потому что трезвой это было бы слишком страшно и невыносимо», — делилась Борисова.

В результате случайных связей с мужчинами она сделала около девяти абортов. По её словам, несколько из них были проведены на ранних сроках, а 5 или 6 — под легким наркозом. Дана утверждает, что не чувствует вины за свои поступки, считая, что рождение этих детей могло бы разрушить её жизнь.

Один из абортов Дана сделала еще в молодости, когда встречалась с соведущим «Армейского магазина» Александром Ильиным. Однако у неё были и более серьезные отношения. В 2005 году она начала встречаться с бизнесменом Максимом Аксеновым, от которого родила свою единственную дочь Полину. Тем не менее, в 2008 году пара рассталась.

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Зависимость от наркотиков


Зависимость негативно сказалась на отношениях Даны с дочерью. Постоянные конфликты между родителями подорвали психическое здоровье Полины, и девочка даже пыталась покончить с собой. Её госпитализировали прямо из школы. В то же время Борисова делала из своих проблем шоу и часто обращалась к программе Андрея Малахова.

Журналист уже не раз оказывал поддержку Дане, именно он привлек внимание к её зависимости и помог отправить её в реабилитацию. Она уехала в Таиланд, полагая, что едет на участие в реалити-шоу, но на самом деле оказалась в реабилитационном центре. По словам телеведущей, она провела целых полгода, борясь с зависимостью. После выздоровления Дана выразила благодарность всем, кто помог ей и отправил в рехаб.

Борьба с лишним весом


Дана Борисова и дочь Полина (Фото: соцсети)
В начале своей карьеры Дана была стройной и привлекательной, но с возрастом начала набирать вес. Чтобы вернуть свою прежнюю красоту и сексуальность, она решила последовать примеру зарубежных знаменитостей и похудеть с помощью препарата «Оземпик». Это лекарство назначается людям с диабетом для снижения аппетита. Благодаря активному веществу, содержащемуся в препарате, человек практически не ощущает голода, что способствует снижению веса.
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Дана выбрала не постепенное снижение веса через правильное питание и подсчет калорий, а решила сделать инъекцию и ждать результата. Однако она не учла, что у лекарства есть побочные эффекты. Сначала Борисова радостно сообщала, что ей удалось сбросить около 12 килограммов и единственной проблемой стала необходимость смены гардероба. Но вскоре у неё начались серьезные проблемы со здоровьем.
«У меня были побочные эффекты: постоянная тошнота, периодические рвоты, и дважды я теряла сознание. Один раз это произошло дома в ванной, а второй — когда я гуляла с собакой и упала на детской площадке. У меня также начались проблемы со зрением — один глаз стал плохо видеть», — делилась своими переживаниями телеведущая.

Однако самым тяжелым последствием для Борисовой стало ухудшение её внешности: лицо постарело, появились морщины и западания. Она признала, что прием препарата может серьезно изменить внешний вид. Несмотря на все эти негативные эффекты, Дана решила позволить своей 16-летней дочери Полине попробовать «Оземпик». Девочка тоже боролась с лишними килограммами, и мама хотела помочь ей, считая, что в этом возрасте важно чувствовать себя стройной и уверенной. По словам Борисовой, она предварительно проконсультировалась со специалистом, который одобрил это решение.

Полина сбросила 8 килограммов, но цена этого была высока. Девушка жаловалась на постоянную тошноту после еды и сильные боли в боку, в итоге она пришла к выводу, что не стоит продолжать прием препарата.

Реакция на решение Борисовой шокировала как поклонников, так и коллег. Знаменитость ответила на критику, заявив, что не одна такая и многие звезды уже давно используют этот препарат. В одном из интервью она отметила, что ей не важна критика, так как после реабилитации в Таиланде она переосмыслила свою жизнь и теперь не обращает внимания на мнения окружающих.

Тем не менее, многие не могут понять, как телеведущая, пережившая множество испытаний и сумевшая наладить отношения с дочерью, может так легкомысленно относиться к её здоровью, зная о потенциальной опасности препарата.

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«Это мой выбор»: Майки Мэдисон рассказала, как она снималась в интимных сценах в фильме «Анора»
27 декабря 2024, 17:09

Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн (Фото: соцсети)

Американская актриса Майки Мэдисон исполнила главную роль в фильме режиссёра Шона Бейкера «Анора»: она сыграла стриптизёршу, у которой завязался бурный роман с сыном российского олигарха. Партнёрами Майки по фильму стали Марк Эйдельштейн (сын олигарха Иван), Юра Борисов (Игорь), Алексей Серебряков, Дарья Екамасова.
В специальном выпуске газеты Variety «Актёры об актёрах» с Памелой Андерсон Мэдисон, которой пророчат «Оскар» за эту роль, рассказала, как снимали пастельные сцены с её участием (её партнёрами были Эйдельштейн и Борисов). Подробнее читайте в материале «Радио 1».

По словам восходящей голливудской звезды, они с партнёрами не пользовались услугами координатора по интимным сценам.
«Для нашего фильма мы этого не делали, это был мой выбор», — сообщила Мэдисон.
Создатели киноленты предложили актрисе услуги эксперта, но она от них отказалась.
«Мы с Марком Эйдельштейном решили, что лучше всего будет, если мы будем снимать в присутствии режиссёра Шона Бейкера, а также его партнёрши-продюсера и жены Сэмми Куан. И поэтому я думаю, что мы действительно смогли упростить процесс, снять его очень быстро», — рассказала актриса.

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Девушка отметила, что комфортно себя чувствовала, снимаясь в интимных сценах с Марком и Юрой.
«Это был очень позитивный опыт для меня. Мой персонаж — секс-работница. Я видела фильмы Шона и знаю, что он, как и я, стремится к достоверности. Я тоже хотела погрузиться в это, поэтому была готова. <…> Она (её персонаж — Анора — прим. ред.) ведёт себя таким гиперсексуальным образом, потому что так она зарабатывает на жизнь, и это просто то, что она должна делать. Поэтому я как актриса тоже относилась к этому как к работе, и мне было очень комфортно», — поделилась своими впечатлениями от съёмочного процесса Мэдисон.

Реакция общественности


После заявления актрисы кинозрители разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку, а кто-то был возмущён её решением.

Так, один из пользователей в соцсетях написал, что Майки сделала безумное заявление в присутствии Памелы Андерсон, которая на протяжении всей своей карьеры страдала от сексуальных домогательств.

Фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Кинокартина представлена в пяти номинациях на «Золотой глобус», а Юра Борисов претендует на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

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#секс
#актёр
#фильм
#звёзды
#актриса
#актеры
#сша
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Певца Шарлота* приговорили к 5,5 годам колонии
27 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Berezko

Оглашён приговор в отношении российского певца Эдуарда Шарлота*. Он получил 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
После начала специальной военной операции артист покинул Россию, напоминает телеграм-канал Baza. После этого он несколько раз выкладывал в сети видеозаписи различных «акций протеста»: то сжигал российский паспорт, то выкладывал оскорбительный пост в адрес патриарха Кирилла. В результате на певца было возбуждено сразу несколько уголовных дел по разным статьям: «Реабилитация нацизма», «Оскорбление чувств верующих», «Возбуждение ненависти или вражды» и «Уничтожение официального документа». Позже уже в ходе разбирательства обвинение отказалось от статьи за уничтожение паспорта.

В ноябре 2023 года Шарлота* задержали в аэропорту Пулково. Будучи под арестом, музыкант написал покаянное письмо патриарху Кириллу, в котором попросил прощения. Русская православная церковь приняла извинения артиста и обратилась к следствию с ходатайством об отозвании обвинения в оскорблении чувств верующих из-за примирения сторон. Однако прокурор настоял на своём. Шарлота* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В заключении Шарлот* выступал на мероприятиях благотворительного фонда, а также перечислял деньги в фонд поддержки СВО. У музыканта диагностировано биполярное расстройство. По словам людей из окружения певца, в СИЗО его состояние ухудшилось.

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#обвинение
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Гонконгский актёр Чан потратил миллион на лечение рака лёгких и снова закурил
27 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Miljan Živković

Известный актёр из Гонконга Майкл Чан потратил миллион гонконгских долларов (около 13 миллионов рублей) на лечение рака лёгких. После этого он снова начал курить.
Пик карьеры 81-летнего артиста пришёлся на 80-е и 90-е годы прошлого века, сообщает издание Business Times. Тогда он был настоящей звездой боевиков о восточных единоборствах, как и сам жанр переживал в те годы расцвет. В 2020 году Чан перенёс инсульт, тогда же у него диагностировали рак лёгких. Ещё через год у актёра нашли рак мозга. Потом он сломал тазобедренный сустав, после чего некоторое время передвигался с тростью.

Чан бросил курить и вплотную занялся своим здоровьем. Лечение и препараты обошлись ему в миллион гонконгских долларов. Всё как-будто наладилось. Однако недавно в социальных сетях разошлось видео, на кадрах которого артист обедает с друзьями в ресторане и курит. Поклонники актёра раскритиковали актёра в комментариях и напомнили, как он боролся за своё здоровье и во сколько ему это обошлось.

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#инсульт
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#препараты
#артист
#рак
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Замороженные яйцеклетки, неудачная пластика и пророческое предсказание гадалки: Семенович раскрыла тайны своей жизни
27 декабря 2024, 16:08

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)

Минувшим летом певица, экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович впервые представила общественности своего избранника — им оказался Денис Шреер, он занимается строительным бизнесом и живёт на две страны — в России и Германии.
В отношениях Анны и Дениса было всё прекрасно до тех пор, пока не выяснилось, что возлюбленный певицы женат.
«Бывшая супруга моего мужчины давала странные интервью и наговаривала на Дениса. Да и он не ожидал такого поведения от своей бывшей жены. Она всегда жила в богатстве и до сих пор получает от Дениса содержание по полной программе, ни в чём себе не отказывает. Я была поражена её заявлением. <…> Хорошо, что через несколько дней она сама призналась «Комсомолке» в том, что наговорила откровенной неправды, поддавшись женским эмоциям», — поделилась историей Анна.

По её словам, сейчас у Дениса и его бывшей жены установились дружеские отношения, у них есть прекрасный сын, они его вместе воспитывают. Бывшая супруга бизнесмена и его ребёнок живут в Германии.

Как рассказала Семенович газете «Комсомольская правда», сейчас Денис и его экс-супруга ждут окончания бракоразводного процесса.
«В Германии разводы — дело долгое. И люди там, хоть и не живут вместе, порой не разводятся из-за судебной волокиты. Денис с Мариной уже давно не были вместе, но на развод не подавали. Но, когда мы с Денисом стали встречаться, сразу подали. Думаю, в начале следующего года Денис будет свободен», — пояснила артистка.

Денис пока не делал предложение Анне, по словам певицы, её возлюбленный ждёт, когда станет официально свободным.

Сейчас пара живёт вместе, после новогодних праздников хотят переехать в собственный загородный дом.
«Я не люблю очень большие дома, мне некомфортно там. Я люблю, когда всё пространство используется с умом. <…> Поэтому мы хотим не очень большой, но уютный домик. Для меня очень важно, чтобы в доме была сауна. Я по гороскопу Рыбы, очень люблю воду. Хочу сделать уголок в доме, где можно было бы после трудного дня попариться, может быть, окунуться в купель или в бассейн, вызвать массажиста и отдохнуть», — рассказала Семенович.

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)


«Детей должно быть как минимум двое-трое»



Анна Семенович рассказала в соцсетях, что заморозила яйцеклетки. Она считает, что каждой женщине в молодом возрасте нужно замораживать яйцеклетки на всякий случай.
«Допустим, сейчас не встретила мужчину, ничего страшного, подстраховка в виде яйцеклеток есть. Просто надо заранее этим озаботиться, ведь не у всех бывают хорошие яйцеклетки после 35 лет. <…> Я вообще считаю, что детей должно быть как минимум двое-трое. Я очень люблю детей, сама очень хочу стать мамой, и мы с моим мужчиной сейчас работаем над этим», — поделилась своим мнением певица.

Похудела на 7 килограммов


Недавно Анна рассказала, что похудела на 7 килограммов. В этом ей помогли рекомендации эндокринолога.
«Я долгое время не знала, что у меня есть инсулинорезистентность. Это предсахарный диабет. <…> Об этом заболевании я узнала на приёме у эндокринолога. Мне прописали наш российский препарат, и я стала им лечиться. Очень довольна, потому что, помимо того, что у меня теперь хорошие анализы, ушло 7 килограммов. Причём я питаюсь так же, как раньше. И, действительно, сейчас рада своему отражению в зеркале», — раскрыла тайну своего похудения артистка.

Она добавила, что практически всю жизнь ограничивала себя в еде, потому что всегда была склонна к полноте.
«Когда я была в фигурном катании, нас вообще взвешивали три раза в неделю, и лишние 100 г были катастрофой. <…> Поэтому мы постоянно себя ограничивали. С 14 лет, как начался переходный возраст, и до 21 года я практически всегда была голодной. С утра до ночи ходила голодной и уставшей», — рассказала Анна.

После завершения спортивной карьеры артистка жаловалась на «бесконтрольный голод» и спустя время набрала 15 килограммов.
«Могла пельмени заедать вареньем, тут же арбуз есть, а потом солёный огурец. У меня был бесконтрольный голод. Это психологическая история у тех людей, которые долго себя ограничивали в еде. Через это проходят многие спортсмены. Практически все девочки поправляются, когда заканчивают со спортом», — пояснила Семенович.

Анна Семенович (Фото: соцсеть «Вконтакте»)


Неудачная пластика груди



Десять лет назад экс-солистка «Блестящих» решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень хорошо.
«Грудь мне не уменьшили, только оставили не очень приятные последствия, которые потом пришлось исправлять, сделав еще несколько операций. Слава богу, всё в итоге закончилось хорошо», — сообщила Анна.

После неудачной операции Семенович занялась психологией и поняла, что нужно любить себя такой, какая есть.
«Я считаю, что каждая женщина красива. Но из-за того, что ты не уверена в себе, не можешь полюбить себя и в самой себе разобраться, ты начинаешь перекраивать свою внешность. Это большая ошибка», — подытожила певица.

«Тебя будет знать каждая собака»



Анна Семенович рассказала интересную историю: во время сборов, когда певице было 16 или 17 лет, она и её подруга пошли к одной женщине, которая гадала на кофейной гуще.
«Она мне сказала такую удивительную вещь: «Ты будешь очень известным человеком, тебя будет знать каждая собака (так она мне дословно сказала), и ты будешь что-то держать в руке»», — рассказала Анна.

По её словам, артистка думала, что будет успешной в спортивной карьере: станет олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, потом будет своя школа, и Анна будет говорить в рупор - так делают многие тренеры, чтобы не кричать, не срывать голос на льду, чтобы спортсмены их слышали.
«Тогда я ещё даже не могла представить, что стану певицей, и в руках я буду держать микрофон», — заключила Семенович.

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«Я была в шоке»: порноактриса раскрыла тайны экс-жениха Меган Фокс. Измена и извращенные секс-предпочтения Колсона Бейкера
27 декабря 2024, 15:17

Меган Фокс (Фото: соцсети)

Порноактриса Амия Майли поделилась откровениями о своем романе с Колсоном Бейкером и его необычными привычками в постели. Она намекнула, что рэпер одновременно встречался с ней и с Меган Фокс. Подробности – в материале «Радио 1».

Отношения Меган Фокс и Колсона Бейкера


Актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер начали встречаться в 2020 году, а через два года объявили о своей помолвке. Их отношения были полны взлетов и падений: они расставлялись, мирились и даже проходили совместную психотерапию. В ноябре Меган сообщила, что ждет первого общего ребенка от Колсона после перенесенного выкидыша.

Однако всего через две недели стало известно о разрыве их отношений. Пятилетний роман завершился во время совместного отдыха в Колорадо на День благодарения, когда Фокс уличила Бейкера в активной переписке с другими женщинами.

Но есть и другая версия расставания пары. Сплетники подозревают, что Меган Фокс могла уйти от MGK к 34-летнему горячему итальянцу Микеле Морроне (из «365 дней»). Год назад они вместе снимались в фильме «Subservience».

У Меган есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина: 11-летний Ноа, 9-летний Боди и 7-летний Джорни. У Бейкера есть 15-летняя дочь Кейси Колсон, которую он воспитывает вместе с экс-партнершей Эммой Кэннон.

Меган Фокс и Колсон Бейкер (Фото: соцсети)

Измены с порноактрисой


После расставания пары в сети начали появляться шокирующие подробности из интимной жизни рокера, которые раскрыла его бывшая возлюбленная, с которой он встречался до знакомства с актрисой из «Трансформеров».

Амия рассказала, что их роман с Бейкером начался восемь лет назад, когда мужчина увидел ее фото в социальных сетях и пригласил на кофе. Она отметила, что была удивлена его сексуальными причудами:

«Он был бы идеальным, если бы не его эмоциональная нестабильность. Однажды он попросил меня пописать, а затем сам выпил мою мочу. Я была в шоке и не могла поверить, что это происходит», — поделилась она.

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В 2017 году их неоднократно видели вместе, но после нескольких месяцев бурных отношений они расстались. «Все время было как-то странно. Он нравился мне по-разному, у него словно было 30 разных личностей. Никогда не знаешь, с кем имеешь дело в данный момент, и это было трудно воспринимать», — рассказывала Амия изданию Daily Mail.

Актриса утверждает, что она с Колсоном Бейкером воссоединилась несколько лет назад, и их связь могла пересекаться с его отношениями с Меган Фокс.

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«Мстит Прилучному»: кем оказался женатый любовник Агаты Муцениеце и что на самом деле ее связывает с Петром Дрангой
27 декабря 2024, 12:31

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Агата Муцениеце продолжает подогревать слухи о своем романе с музыкантом Петром Дрангой. Артисты часто появлялись вместе на светских мероприятиях и позировали для фотографий. Кроме того, аккордеонист успел познакомиться с дочерью Агаты Мией. Что связывает знаменитостей и с кем на самом деле состоит в отношениях бывшая жена Павла Прилучного расскажет «Радио 1».

Влиятельный поклонник


Прежде СМИ писали, что у актрисы действительно появился новый щедрый поклонник, который подарил ей роскошный «Майбах» стоимостью 10 миллионов рублей. Кроме того, он порадовал ее сумкой Kelly от знаменитого бренда Hermes, цена которой превышает 3 миллиона рублей. Такие аксессуары есть в гардеробе известных модниц, таких как Ксения Собчак и Тина Канделаки.

Согласно слухам, именно из-за этой новой любви Агата решила завершить свои отношения с телеведущим Иваном Чуйковым, которые многие считали простым пиаром.

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Тем временем сама Агата удивила публику новым светским выходом. Она посетила гастрономическое детское шоу театра Svet вместе с дочерью Мией и 40-летним аккордеонистом Петром Дрангой. Ранее Петр имел дружеские отношения с актрисой Дарьей Мороз, бывшей женой режиссера Константина Богомолова, однако сам Дранга отрицал роман с ней. Что касается его отношений с Агатой, то он пока не комментирует их.

Это детское представление стало не единственным совместным выходом пары. На днях Муцениеце и Дранга также были замечены вместе на премьере фильма «Братья», где Петр нежно обнимал Агату за плечи.

Они даже намекнули друзьям, что между ними больше, чем просто дружба. Также говорят, что у Петра Дранги серьезные продюсеры, которые могли бы заинтересовать Агату в этом пиар-романе с финансовой точки зрения. За каждый выход в свет с 40-летним аккордеонистом, который давно не появлялся на светских мероприятиях, Агата могла бы получить как минимум миллион рублей. Похоже, у Петра появился продюсер, который пытается вернуть музыканта в большой шоу-бизнес.
«Я удивлён такому союзу, поскольку знаю Петра Дрангу. Он успешный музыкант и довольно требователен в выборе партнёрши, зачем ему этот пиар-роман? Скорее, здесь больше интересует Агата. Убеждён, она хочет привлечь внимание Павла Прилучного, вызвать у него ревность и задеть его самолюбие. Мол, смотри, я нашла себе такого красавца», — отмечает бывший директор покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.
По его мнению, Агата убедила Петра в том, что этот роман будет полезен для обоих. Обычно подобные истории вызывают повышенный интерес к артистам, что приводит к увеличению рекламных контрактов, а также большему количеству съемок и концертов.


Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: соцсети)

Дранга «для отвода глаз»


Актриса Агата Муцениеце завела новый роман с женатым мужчиной, а выход в свет с аккордеонистом Петром Дрангой был нужен лишь для отвода глаз. Об этом рассказал неназванный источник в беседе с изданием «Комсомольская правда».

«Новый избранник Агаты — молодой и влиятельный человек. Она скрывает его даже от ближайших друзей, так как он не свободен», — пишут авторы статьи.

Также близкий к Муцениеце источник отметил, что между ней и Петром Дрангой нет романтических отношений, а их связь исключительно деловая.

«Этот пиар-роман нужен Агате по нескольким причинам. Во-первых, чтобы отвлечь внимание от ее отношений с несвободным мужчиной. Во-вторых, Дранга напоминает молодого Павла Прилучного: так же красив и элегантен», — поделился инсайдер.
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Кроме того, он предположил, что Агата таким образом пытается «пощекотать нервы» Прилучному. По словам источника, экс-супруги активно следят за личной жизнью друг друга.

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