«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам

Певица Наргиз Закирова (фото: соцсети)
Певица Наргиз Закирова вновь оказалась в центре скандала, обрадовавшись новости о гибели пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске. «Радио 1» расскажет подробнее о резонансных высказываниях артистки и причинах, по которым её брат поддержал идею возбудить против неё уголовное дело.
«Мало, конечно, но и на этом хорошо», — написала в своем Telegram-канале певица про смерть пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске.
Мало смертей
Певице, которая живёт в США, оказалось недостаточно трагедий и смертей — она стремится к ещё большему количеству кровопролития своих соотечественников, благодаря которым она стала знаменитой.
В интернете многие считают её действия попыткой вновь привлечь внимание к своей личности, так как в США она может заявить о себе только через политические высказывания — её музыка перестала быть интересна российской аудитории.
Блог Наргиз Закировой в социальных сетях отличается резкими высказываниями и злыми шутками. Посты наполнены оскорблениями и агрессивными выражениями против России.
Помогает ВСУ
В 2022 году Наргиз Закирова выступила против специальной военной операции. Ее резкие высказывания не остались незамеченными. В итоге ей закрыли въезд в Россию на 50 лет и она уехала в Узбекистан, где попыталась возродить карьеру, но безуспешно.
После неудачных гастролей в Европе, Наргиз переехала в США, где когда-то начинала карьеру барной певицей. Однако и там её творчество не нашло отклика.
Однажды певица попалась на розыгрыш российских пранкеров Лексуса и Вована. Один из них представился ей бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. В ответ певица рассказала, что поддерживает Украину, в том числе заявив, что финансирует ВСУ.
«Вы знаете, я не пиарю это и не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. Да, я делаю, я помогаю — на восстановление, либо каким-то беженцам, либо на ВСУ, это да, это имеет место быть», — рассказала она.
Наргиз также призналась, что, проживая в Москве, сильно мучилась из-за необходимости общаться с россиянами. Она заявила, что ведет «личную войну с Россией», выразив свою неприязнь к стране и её жителям.
«Малое количество людей за Украину, и очень многие идиоты совершеннейшие, радикалы всецело поддерживают СВО. Я приехала из США, являюсь большой патриоткой этой страны», — объявила певица.
Кроме того, в ходе общения с Вованом и Лексусом она заявила, что «хороший русский — мертвый русский».
Во всех своих проблемах Наргиз обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева, утверждая, что он активно мешает её карьере. По её словам, именно он стал причиной отмены её концертов в Швейцарии.
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Брат Наргиз не против возбудить дело против неё
Наргиз не поддержал даже её родной брат Саид Закиров. В интервью ИА Регнум он рассказал, что сестра открыто пожелала смерти его детям, у которых российские паспорта.
Мужчина поддержал тех, кто призывает возбудить против Наргиз уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме, отметив, что её поведение зашло за пределы допустимого.
«Я слов не нахожу, как без мата это комментировать. У меня дети с российскими паспортами, они родились в России, в Москве. Наргиз в открытую поддержала нацизм. Хороший русский — мертвый русский? Это она моим детям и супруге смерти желает? Это всё и в адрес моей семьи. Мне хочется жестко высказаться, но я воздержусь», — сказал Закиров.
Он также добавил, что в их семье всегда учили, что нацизм — это зло. Поэтому, услышав слова Наргиз в интервью, он был сильно шокирован.
«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении неё уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму. Еще и наколола себе эти татуировки. Я даже не знаю, как это комментировать вообще», — высказался Саид.
Певица Наргиз Закирова с братом (фото: соцсети)
Насмехается над предками
Кроме того, Закирова выложила в соцсети оскорбительную фотографию на 79-ю годовщину Победы, на которой изображены мешки для мусора в медалях, марширующие по Красной площади. Таким образом она оскорбила не только память жертв и ветеранов, но и своих собственных предков.
Помимо этого, она призывала собирать деньги на дроны для ВСУ, прикрепив номер карты для пожертвований.
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