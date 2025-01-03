«Во Франции качественнее»: псевдопатриот Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
После начала специальной военной операции историк моды и эксперт популярной программы «Модный приговор» Александр Васильев быстро покинул Россию.
Он не просто уехал и остался в тени, как многие другие знаменитости, а направил литовскому правительству письмо, в котором публично отрекся от России, подчеркнув, что не имеет никакого отношения к действиям российских властей. О жизни Васильева в Европе и его псевдолюбви к Родине читайте в материале «Радио 1».
Александр Васильев (Фото: соцсети)
Александр Васильев за долгие годы работы в России достиг популярности и заработал приличное состояние. На родине «моднику» было комфортно до тех пор, пока не настали трудные времена. А когда пришло время выбирать идеологическую сторону, Васильев вспомнил про родственников из Вильнюса и рассмотрел новые радужные горизонты в Европе.
В интервью для YouTube-канала RUS TVNET Васильев поделился, что часто вспоминает Россию. Ведь родина для него — это живопись, поэзия, музыка и литература. И если закрадывается ностальгия о былых днях, её сразу же развевают песни Людмилы Лопато и Изы Кремер. Кроме того, напоминания о родине — творог и соленые огурцы не являются дефицитом в Европе, поэтому Александр вовсе не скучает по Москве и вполне комфортно любит свою страну издалека.
Александр Васильев (Фото: соцсети)
По мнению модного критика, у него нет проблем на родине и возвращение обратно ничем не затрудненно. В этом есть доля правды, так как официальных санкций против бывшего ведущего «Модного приговора» нет и статус иностранного агента ему не присвоен.
«Модник» заработал в России достаточно для того, чтобы иметь недвижимость по всему миру и не скучать по прежней жизни на родине.
Александр Васильев (Фото: соцсети)
Telegram-канал «Звездач» писал о том, что в марте 2024 года стало известно о долгах звездного ведущего перед ФНС. Налоговая служба приняла решение приостановить все финансовые операции на счету ООО «Лилии Александра Васильева». Через данное юридическое лицо телеведущий занимается продажей своих книг и антиквариата.
Сумма долга компании Васильева составляла 1 млн 292 тыс. 837 рублей, в конце 2024 года задолженность Васильева увеличилась на 534 тыс. 928 рублей, но платить по счетам «модник» не спешит. В настоящее время Александр Васильев живет во Франции и обладает гражданством как Франции, так и Литвы. При таких обстоятельствах бывшей звезде только и остается, что верить в прекрасное будущее на просторах Европы.
Читайте также:
«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева
Неверная «вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин
«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам
Патриотизм, выражающийся в любви к огурчикам
Александр Васильев (Фото: соцсети)
Александр Васильев за долгие годы работы в России достиг популярности и заработал приличное состояние. На родине «моднику» было комфортно до тех пор, пока не настали трудные времена. А когда пришло время выбирать идеологическую сторону, Васильев вспомнил про родственников из Вильнюса и рассмотрел новые радужные горизонты в Европе.
В интервью для YouTube-канала RUS TVNET Васильев поделился, что часто вспоминает Россию. Ведь родина для него — это живопись, поэзия, музыка и литература. И если закрадывается ностальгия о былых днях, её сразу же развевают песни Людмилы Лопато и Изы Кремер. Кроме того, напоминания о родине — творог и соленые огурцы не являются дефицитом в Европе, поэтому Александр вовсе не скучает по Москве и вполне комфортно любит свою страну издалека.
«Все то, что было бы мне скучно, я имею в своем сердце и в своей душе. Нельзя ж скучать по российскому сыру, потому что во Франции качественнее, простите. По чему же надо скучать? Мир велик, когда у вас есть перед глазами Венеция, когда у вас перед глазами Париж, Барселона, когда вы видите великий Стамбул, как вы можете скучать? Если бог не даст, я все в памяти держу», – рассказал Васильев RUS TVNET.
Возвращаться не спешит
Александр Васильев (Фото: соцсети)
По мнению модного критика, у него нет проблем на родине и возвращение обратно ничем не затрудненно. В этом есть доля правды, так как официальных санкций против бывшего ведущего «Модного приговора» нет и статус иностранного агента ему не присвоен.
«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контакты подписаны до 2026 года – это хорошо, все дни проданы – они просто скажут: «А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?». Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», – откровенничает Васильев.
«Модник» заработал в России достаточно для того, чтобы иметь недвижимость по всему миру и не скучать по прежней жизни на родине.
В России ждут долги
Александр Васильев (Фото: соцсети)
Telegram-канал «Звездач» писал о том, что в марте 2024 года стало известно о долгах звездного ведущего перед ФНС. Налоговая служба приняла решение приостановить все финансовые операции на счету ООО «Лилии Александра Васильева». Через данное юридическое лицо телеведущий занимается продажей своих книг и антиквариата.
Сумма долга компании Васильева составляла 1 млн 292 тыс. 837 рублей, в конце 2024 года задолженность Васильева увеличилась на 534 тыс. 928 рублей, но платить по счетам «модник» не спешит. В настоящее время Александр Васильев живет во Франции и обладает гражданством как Франции, так и Литвы. При таких обстоятельствах бывшей звезде только и остается, что верить в прекрасное будущее на просторах Европы.
Читайте также:
«Я вернусь»: стали известны планы Валерия Леонтьева
Неверная «вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин
«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам
Елена Генералова