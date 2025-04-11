Максим Фадеев получил права на бренд «Глюкоза» на фоне конфликта с певицей

Максим Фадеев (фото: Telegram @maxfadeev1)
Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал в Роспатенте бренд «Глюкоза».
Участие певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой разгневало продюсера, а добавило масла в огонь скандальное выступление артистки в Красноярске. После этого Фадеев пригрозил, что добьётся для неё запрета на использование творческого псевдонима.
Сегодня появилась информация, что продюсеру удалось получить права на бренд «Глюкоза», под которым он сможет продавать устройства для записи и воспроизведения звука, книги, канцелярские принадлежности, одежду, головные уборы, 3D-часы и многое другое.
Кроме того, Фадеев теперь сможет заключать коммерческие сделки для третьих лиц, арендовать площадки для размещения рекламы и организовывать выставки.
Распоряжаться товарным знаком он сможет до 2034 года, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
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Сегодня появилась информация, что продюсеру удалось получить права на бренд «Глюкоза», под которым он сможет продавать устройства для записи и воспроизведения звука, книги, канцелярские принадлежности, одежду, головные уборы, 3D-часы и многое другое.
Кроме того, Фадеев теперь сможет заключать коммерческие сделки для третьих лиц, арендовать площадки для размещения рекламы и организовывать выставки.
Распоряжаться товарным знаком он сможет до 2034 года, уточняет Агентство городских новостей «Москва».
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Анастасия Чинкова