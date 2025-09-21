«Я плакала»: певицу Mia Boyka обокрали на миллионы рублей в Стамбуле

21 сентября 2025, 22:11

У певицы Mia Boyka украли украшения на 7 млн рублей в Стамбуле

Mia Boyka (фото: Telegram @MIABOYKA3)

Популярную российскую певицу Mia Boyka обокрали во время поездки в Стамбул. Как рассказала артистка изданию mk.ru, из её гостиничного номера похитили драгоценности на сумму свыше семи миллионов рублей.





Артистка сообщила, что находилась в Стамбуле транзитом на несколько дней. Заселившись в отель, она оставила в сумке мешочек с украшениями: среди них – бриллиантовый крест, подаренный очень близким человеком, любимые серьги с камнями весом в четыре карата и кольца от дорогих брендов.



Mia призналась, что специально оставила украшения в номере, чтобы отдохнуть от них. Пропажу она обнаружила уже на новом месте, когда открыла сумку и не нашла мешочек с драгоценностями.





«Конечно, в первый день я плакала и не один раз. Все-таки украшения дорогие. К тому же, это были мои любимые серьги. Очень жалко: драгоценности в общей сложности стоят больше семи миллионов рублей. Сейчас стала относиться к этому вопросу философски», – поделилась эмоциями артистка.