Максим Фадеев рассказал о своей новой фобии

31 мая 2025, 15:15

Продюсер Максим Фадеев признался, что боится большого скопления людей

Максим Фадеев (Фото: Инстаграм* @fadeevmaxim)

Продюсер Максим Фадеев на «Шоу Воли» рассказал о своей неожиданной фобии. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.





Фадеев сообщил о предстоящем концерте в Парке Горького в Москве. По его словам, каждое выступление дается ему нелегко — все из-за фобии, которой страдает продюсер.





«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать», — приводит «Газета.Ru» слова композитора.