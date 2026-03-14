Максим Фадеев высказался о законе против англицизмов
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал в соцсетях закон о защите русского языка, который предусматривает штрафы за использование англицизмов в вывесках, рекламе и на сайтах, если у них есть русские аналоги.
По мнению Фадеева, язык развивается естественным образом и сам «переваривает» заимствования. Продюсер сравнил его с океаном, который принимает всё, что в него попадает, но со временем оставляет только действительно нужные элементы.
Он напомнил, что в разные эпохи русский язык уже переживал влияние других культур. Например, во времена дворянства активно использовались французские слова, а в 90-е годы в речь пришло множество англицизмов. Однако, как отметил Фадеев, язык при этом не исчез — он лишь адаптировался к новой реальности.
Также продюсер подчеркнул, что не собирается менять названия своих проектов. Речь идёт о группе Serebro и музыкальном лейбле MALFA. По его словам, Serebro — это просто латинская запись русского слова «серебро», а MALFA является аббревиатурой, составленной из его инициалов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России