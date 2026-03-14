Сергей Сафронов поддержал Лерчек после новостей о её заболевании
Иллюзионист Сергей Сафронов, который ранее победил лимфому Ходжкина, обратился со словами поддержки к блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Voice.
Телеведущий отметил, что не стоит обвинять суд в том, что блогершу не отпустили на обследование. По его мнению, защита могла не предоставить все необходимые документы, которые позволили бы организовать медицинское обследование на дому с участием специалистов и необходимого оборудования.
Сафронов также подчеркнул, что в такой ситуации крайне важно найти врача, который сможет вселить уверенность и веру в выздоровление. Он поделился собственным опытом: когда ему поставили диагноз, артист консультировался у нескольких специалистов, пока не встретил врача, который с первого приёма помог ему изменить отношение к болезни.
По словам иллюзиониста, тогда доктор сказал ему, что с этого момента он не болеет, а уже начинает выздоравливать. Именно такого настроя Сафронов пожелал и Валерии — как можно скорее приступить к лечению, чувствовать поддержку близких и не обращать внимания на негатив со стороны окружающих.
