«Мне было так стыдно!»: Дмитрий Колдун вспомнил неловкий момент на концерте
Певец Дмитрий Колдун рассказал о курьёзной ситуации, которая произошла с ним во время выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист признался, что однажды вышел на сцену, плохо выучив текст новой песни, и в итоге оказался в довольно неловком положении.
По словам Колдуна, композицию ему дали выучить буквально ночью перед концертом. Он рассчитывал, что в случае необходимости сможет подсмотреть слова на мониторах, однако во время выступления текст там так и не появился.
В результате певцу пришлось импровизировать. Как признался артист, всё время, пока звучала песня — три куплета и три припева — он фактически придумывал слова на ходу.
После выступления, по словам Колдуна, в зале стояла полная тишина: зрители не аплодировали, а сам он чувствовал сильный стыд.
Также артист затронул тему внешности и признался, что скептически относится к «сделанным» кубикам пресса и пластической хирургии. По его мнению, такие изменения недолговечны, а хорошую форму лучше поддерживать более естественными способами.
