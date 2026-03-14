Достижения.рф

«Мне было так стыдно!»: Дмитрий Колдун вспомнил неловкий момент на концерте

Дмитрий Колдун (Фото: Instagram* / @koldunmedia)

Певец Дмитрий Колдун рассказал о курьёзной ситуации, которая произошла с ним во время выступления в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артист признался, что однажды вышел на сцену, плохо выучив текст новой песни, и в итоге оказался в довольно неловком положении.

По словам Колдуна, композицию ему дали выучить буквально ночью перед концертом. Он рассчитывал, что в случае необходимости сможет подсмотреть слова на мониторах, однако во время выступления текст там так и не появился.

В результате певцу пришлось импровизировать. Как признался артист, всё время, пока звучала песня — три куплета и три припева — он фактически придумывал слова на ходу.

После выступления, по словам Колдуна, в зале стояла полная тишина: зрители не аплодировали, а сам он чувствовал сильный стыд.

Также артист затронул тему внешности и признался, что скептически относится к «сделанным» кубикам пресса и пластической хирургии. По его мнению, такие изменения недолговечны, а хорошую форму лучше поддерживать более естественными способами.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0