Максим Галкин* назвал брак с 77-летней Пугачёвой «не проблемой»

30 июля 2026, 16:24

Пугачёва и Галкин* объяснили, как сохраняют брак на протяжении многих лет

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala ответили на вопрос латвийской журналистки Алины Янковской о личной жизни.





В заключительный день Примадонна вышла на публику с тростью, опираясь на неё при ходьбе, рядом находился супруг.



Янковская обратилась к паре с вопросом: как двум творческим людям удаётся сохранять влюблённость на протяжении многих лет. Первым ответил Галкин*, отметив, что они не задумываются об этом.

«Мы влюблённые друг в друга», — заявила Пугачёва, глядя на мужа.