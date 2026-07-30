Максим Галкин* назвал брак с 77-летней Пугачёвой «не проблемой»
Пугачёва и Галкин* объяснили, как сохраняют брак на протяжении многих лет
Алла Пугачёва и Максим Галкин* во время фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala ответили на вопрос латвийской журналистки Алины Янковской о личной жизни.
В заключительный день Примадонна вышла на публику с тростью, опираясь на неё при ходьбе, рядом находился супруг.
Янковская обратилась к паре с вопросом: как двум творческим людям удаётся сохранять влюблённость на протяжении многих лет. Первым ответил Галкин*, отметив, что они не задумываются об этом.
«Мы влюблённые друг в друга», — заявила Пугачёва, глядя на мужа.Комик подтвердил её слова и заверил, что это не составляет для него никакой проблемы. После этого он взял певицу за руку и увёл с красной дорожки.
Пользователи сети отреагировали на диалог с иронией — некоторые высмеяли 50-летнего юмориста за отношения с артисткой, которая годится ему в матери. Критика прозвучала и в адрес журналистки: блогеры сочли, что она неудачно сформулировала вопрос.