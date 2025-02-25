Намёк на новый роман: Саша Бортич опубликовала фото с таинственным незнакомцем

Саша Бортич (фото: Telegram @sanyabortichsanya)
Саша Бортич намекнула на новые отношения. Актриса поделилась фотографиями, на которых нежно держит за руку таинственного мужчину.
30-летняя звезда фильма «Я худею» опубликовала снимки, сделанные во время игры в бильярд. На одном из кадров она позирует в чёрном свитере и игриво смотрит на ступника, оставшегося за кадром. В этой же подборке Бортич показала фотографии с подросшим сыном.
Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)
Напомним, что актриса объявила о разрыве с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра, весной 2023 года после двух лет отношений. Разошлась пара на хорошей ноте – они поддерживают общение и вместе воспитывают ребёнка. До этого Бортич была замужем за рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, с которым вступила в брак в 2016 году.
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*запрещён в РФ
Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)
Напомним, что актриса объявила о разрыве с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра, весной 2023 года после двух лет отношений. Разошлась пара на хорошей ноте – они поддерживают общение и вместе воспитывают ребёнка. До этого Бортич была замужем за рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым, с которым вступила в брак в 2016 году.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова