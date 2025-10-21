Максим Галкин* оплатил налоговые долги после решения суда

21 октября 2025, 14:01

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Юморист Максим Галкин* погасил задолженности по индивидуальному предпринимательству после рассмотрения дела в мировом суде. Данные об этом опубликованы в открытом реестре судебных дел.