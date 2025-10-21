Максим Галкин* оплатил налоговые долги после решения суда
Юморист Максим Галкин* погасил задолженности по индивидуальному предпринимательству после рассмотрения дела в мировом суде. Данные об этом опубликованы в открытом реестре судебных дел.
Как пишет RT, исполнительное производство в отношении Галкина возбудили 25 августа 2025 года, однако уже через три дня, 28 августа, оно было закрыто — артист полностью выплатил все долги и штрафы.
Согласно материалам суда, задолженность касалась «взыскания налогов и сборов, включая пени». При этом статус индивидуального предпринимателя Галкин аннулировал ещё в 2023 году.
