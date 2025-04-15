Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с днём рождения. Сегодня артистке исполнилось 76 лет.
На своей странице в Instagram** Галкин* опубликовал фотографию с Пугачёвой на яхте.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
«С днём рождения, любимая», – подписал фото юморист.Напомним, что супруги официально женились в декабре 2011 года, а спустя шесть лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе в Подмосковье. Галкин* и Пугачёва воспитывают двоих общих детей: 11-летних Елизавету и Гарри. Для рождения детей пара обратилась к услугам суррогатной матери, чего никогда не скрывала.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова