Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумен Максим Галкин* поздравил жену, певицу Аллу Пугачёву, с днём рождения. Сегодня артистке исполнилось 76 лет.
На своей странице в Instagram** Галкин* опубликовал фотографию с Пугачёвой на яхте.

«С днём рождения, любимая», – подписал фото юморист.
Напомним, что супруги официально женились в декабре 2011 года, а спустя шесть лет обвенчались в Михайло-Архангельском соборе в Подмосковье. Галкин* и Пугачёва воспитывают двоих общих детей: 11-летних Елизавету и Гарри. Для рождения детей пара обратилась к услугам суррогатной матери, чего никогда не скрывала.

Читайте также:

Пугачёва может выпустить новую песню в честь своего дня рождения 15 апреля

Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами в день 76-летия Аллы Пугачёвой

«Сказать страшно!»: Соседи Пугачёвой с содроганием вспоминают празднования её дня рождения в деревне Грязь

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#фото
#супруги
#максим галкин
#алла пугачёва
#день рождения
#поздравление
«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого коллегу отдохнуть с ней в Турции
Лолита Милявская предложила Алексею Воробьёву отдохнуть с ней в Турции
15 апреля 2025, 12:18

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская накануне появилась на светском мероприятии в Доме музыки, где обратилась с необычным предложением к молодому коллеге Алексею Воробьёву. Певица предложила артисту вместе отдохнуть в Турции.
Исполнительница вошла в число лауреатов премии «VOICE: Главные лица» и в качестве приза получила поездку в пятизвёздочный отель в Турции. Правда, Лолита сразу же задалась вопросом, с кем ей отправиться в путешествие.

«Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик», – отметила Милявская.
Но к ней быстро пришла идея. Артистке нужно было потянуть время, пока сцену готовили для выступлений, поэтому она решила пообщаться с Алексеем Воробьёвым.

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

«Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак», – заявила Лолита, слова которой приводит mk.ru.
К слову, 37-летний Воробьёв пока холост и недавно заявил публике, что ищет жену. Известно, что и Лолита свободна. Поэтому гости мероприятия сразу же задумались о перспективах их совместного отдыха. Впрочем, ответ Алексея на предложение Лолиты остался за кадром.

Читайте также:

«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание

«Я вообще ушла от этого»: Лолита больше не появится на шоу «Суперстар!»

Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену после «отмены»
#путешествие
#фото
#отель
#мероприятия
#шоу
#певица
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты многомиллионные заработки выступающего в Европе Максима Галкина*
Максим Галкин* выступает в Европе в маленьких концертных залах за 16 тысяч рублей
15 апреля 2025, 11:53

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* выступает в Европе в маленьких концертных залах за 16 тысяч рублей. Об этом пишет издание URA.RU.
В апреле и мае у мужа Аллы Пугачёвой запланирован тур по Германии с авторской программой. Первое выступление шоумена состоится в Штутгарте на площадке, вмещающей чуть более двух тысяч зрителей. В настоящее время на концерт не распродана даже половина билетов.

Цены начинаются от 3600 рублей и достигают 16 700 рублей. Всего Галкин* посетит с концертами 13 городов Германии.

При этом, несмотря на то, что залы не заполнены, артист может заработать более 15 миллионов рублей за один концерт. А все 13 выступлений принесут ему заработок в порядка 195 миллионов рублей. Правда, часть этой суммы будет потрачена на аренду залов, охрану и зарплату команды.

Читайте также:

Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре

«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#концерт
#цены
#артист
#рф
#максим галкин
#европа
#германия
#туры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Между нами была любовь»: Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Анастасии Ивлеевой
Марк Эйдельштейн рассказал о симпатии к Насте Ивлеевой
15 апреля 2025, 11:51

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

На актёра Марка Эйдельштейна поклонницы засматривались и до его роли в оскароносной «Аноре». Яркой работой в карьере молодого артиста является роль послушника Юры в сериале «Монастырь».
Коллегой Эйдельштейна стала Настя Ивлеева. По сюжету её героиня соблазняет молодого послушника. Артисты сыграли постельную сцену на фоне живописного рассвета. Продолжительное время ходили слухи о романе между партнёрами. В последнем интервью Марк признался, что атмосфера романтики действительно отразилась на его эмоциях.

«Это, конечно же, было очень волнительно. Ну потому что Настя – секс-символ, очень красивая. И мне было стрёмно, я был зажат. Настя, как крутой артист и человек, который правильно умеет работать с энергией, поехала со мной в одной тачке. До этого у нас была мощная дистанция, но тогда мы сели плечом к плечу. Она сломала тактильный барьер, потому что понимала: потом будет неловко. Говорят, что люди быстрее влюбляются друг в друга, будучи в как-то экстремальной истории – так работает наша психика. У нас была стрессовая ситуация, поэтому произошла химия какая-то. И я реально поверил, что на этот день Настя как бы моя девушка и между нами есть любовь. И она была! И я за это ей очень благодарен, потому что это суперпрофессионально», – поделился Эйдельштейн в шоу «Вписка».
Впрочем, актёр подчеркнул, что проникается чувствами к каждой партнёрше на съёмках. Артист не стал скрывать симпатии и к Майки Мэвисон, которая сыграла Анору в одноимённом фильме.

Кроме того, он непродолжительно испытывал чувства к коллеге Дженне Ортеге, с которой познакомился на афтерпати «Крик».

Читайте также:

«Герой существует, потому что существует Даня»: покинувший Россию Милохин мог сыграть главную роль в «Аноре»

Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с A$AP Rocky на Неделе моды в Париже

Марк Эйдельштейн рассказал, как они с Юрой Борисовым чуть не разругались с Канье Уэстом
#актёр
#любовь
#герой
#интервью
#артист
#кино
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родные дети уехали из России, а усыновить приемного не получилось: где сейчас Вадим Такменев и как выглядит его жена
15 апреля 2025, 11:50

Вадим Такменев (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Вадим Такменёв — человек, который прошёл долгий и непростой путь от провинциального журналиста до одного из самых известных лиц телеканала НТВ. Он не только добился значительных успехов в своей профессиональной карьере, но и нашёл счастье в личной жизни. Какие жизненные повороты привели его к славе, и как складывалась его судьба вне рабочего пространства, расскажет «Радио 1».

Вадим Такменев: биография и карьера


Вадим Такменев родился в 1974 году в Анжеро-Судженске, Кемеровской области. Отец строитель, мать воспитательница в детском саду. Вадим с детства хотел стать журналистом. Он записался на курсы журналистики и устроился в местную газету корреспондентом. После он идет работать в ГТРК «Кузбасс», а в 1996 году Вадим начинает карьеру в Сибирском бюро телеканала НТВ.


Вадим Такменев с супругой и внуками (Фото: Инстаграм*@vadimtakmenev)

Работа в Ростове сопровождалась командировками и съемками. Вадим не переставал трудиться и в 2000-м году его пригласили в Москву. Теперь Такменев работает в проекте «Центральное телевидение», успешно развивает проект «Суперстар», «Ты супер».

«До свидания»: Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного
«До свидания»: Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного


Личная жизнь Вадима Такменева


Личная жизнь мужчины сложилась еще в начале 90-х. В вузе Вадим встречает Елену, которая училась на факультете филологии. Роман вспыхнул и развивался стремительно. Через год они сыграли свадьбу. У них родились две дочери. Старшая Полина отучилась на медицинском факультете в Австрии, успешно работает по специальности. Младшая Агата училась на туристическом бизнесе в Сингапуре. Наследницы выросли, вышли замуж и создали свои семьи. Оказалось, что Вадим и Елена даже хотели усыновить одного из участников проекта «Ты супер», но его взяла под опеку другая семья.

Вадим Такменев с супругой (Фото: Инстаграм*@vadimtakmenev)

Вадим говорит, что в молодости работа отнимала у него слишком много времени. Командировки и съемки не позволяли оставлять время на семью. Но он надеется, что с внуками будет проводить больше времени.

Читайте также:

Недовольна пенсией, удочерила мигрантку и попала в базу «Миротворец»: как живет Народная актриса Ольга Волкова

«Я в завязке»: Лолита сделала неожиданное признание

«Продажный патриотизм»: депутат Останина раскритиковала миллионные гонорары звёзд на 9 мая

*запрещён в РФ
#телевидение
#актриса
#съёмки
#рф
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Русяев объяснил, могут ли признать покинувшую Россию Пугачёву иноагентом
Юрист Илья Русяев: в России нет оснований для признания Пугачёвой иноагентом
15 апреля 2025, 11:39

Алла Пугачева (фото: Instagram** @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва 15 апреля празднует 76-летие. Уже долгое время покинувшую Россию артистку пытаются признать иноагентом.
Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru объяснил, имеются ли основания для присвоения Пугачёвой такого статуса.

Напомним, что в марте 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил письмо на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой признать Пугачёву иноагентом. Поводом для этого послужили слова певицы о том, что «нормальные люди возвращаться в Россию не собираются». Генпрокуратура перенаправила обращение в Минюст, но в итоге требование так и не вступило в силу.

Юрист подчеркнул, что для признания артистки иноагентом по закону требуется наличие определённых обязательных условий.

«Получение лицом поддержки или нахождение под воздействием иностранного источника и одновременное осуществление им деятельности, прямо указанной в законе. Это может быть политическая деятельность, распространение материалов для широкой аудитории или участие в сборе определенных данных», – уточнил Русов.
Эксперт добавил, что в случае с Пугачёвой Минюст пока не нашёл достаточных оснований для присвоения ей статуса иноагента. В связи с этим, юрист подчеркнул, что наделение человека таким статусом является не следствием общественного мнения или слухов, а строго правовой процедурой, которая основывается на доказательной базе и законности действий органов власти.

Читайте также:

Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

Пугачёва может выпустить новую песню в честь своего дня рождения 15 апреля

Кристина Орбакайте поделилась редкими кадрами в день 76-летия Аллы Пугачёвой

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#эксперт
#юрист
#генпрокуратура
#минюст
#иноагенты
#алла пугачёва
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате