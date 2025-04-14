Пугачёва может выпустить новую песню в честь своего дня рождения 15 апреля

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)
Алла Пугачёва может выпусть новую песню 15 апреля – в свой день рождения. Об этом сообщил сотрудничающий с ней композитор Андрей Мисин, который уточнил, что у певицы уже готовы несколько треков.
«Песни есть, и они через какое-то время случатся. Может быть, даже завтра, но не знаю», – отметил Мисин, слова которого приводит издание «Абзац».Он подчеркнул, что это лишь предположение, поскольку исполнительница не посвящает его в свои планы.
Также композитор добавил, что у Пугачёвой имеются композиции на разные темы, но раскрывать их названия он пока не может. Однако, по его словам, певице «есть что сказать людям».
Кроме того, Мисин уточнил, что артистка планировала выпустить целый альбом, однако несколько композиций утекли в Сеть, из-за чего работы будут выпускать по очереди.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова