Максим Галкин* продал редкий Bentley после более чем 20 лет владения

06 октября 2025, 10:18

Максим Галкин* (Фото: Instagram**/maxgalkinru)

Телеведущий и комик Максим Галкин* продал свой автомобиль Bentley Arnage, которым владел с 2003 года. Об этом сообщает РИА Новости.





Отмечается, что автомобиль выставили на продажу в марте 2025 года, после чего он сменил владельца и государственный номер. Bentley Arnage с 6,75-литровым двигателем считается редкой моделью, стоимость которой на российском рынке, по информации сервиса «Avito Авто», составляет от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.



Продажа автомобиля совпала по времени с другим резонансным событием в жизни артиста. Ранее Галкин рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое он попал, передвигаясь на велосипеде. Видео с рассказом о случившемся он опубликовал в Instagram**.





«Я ехал на велосипеде по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — сообщил Галкин.

